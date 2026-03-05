Чи застосує НАТО статтю 5 після того, як Іран випустив по Туреччині ракету
- Іран випустив балістичну ракету у напрямку Туреччини, але сили ППО її знищили.
- НАТО не застосує статтю 5, оскільки немає підстав для її активації після інциденту.
Іран 4 березня випустив балістичну ракету у напрямку Туреччини, яку успішно знищили сили ППО. У НАТО назвали цю подію серйозним інцидентом і наголосили, що союзники перебувають у стані готовності.
Однак, як зазначив Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, вони не застосовуватимуть статтю 5 про колективну оборону після інциденту.
Чому НАТО не застосує статтю 5?
Рютте прокоментував інцидент з іранською ракетою, що летіла у бік Туреччини. За його словами, Альянс уважно стежить за ситуацією, однак наразі немає підстав для застосування статті 5 Північноатлантичного договору.
Рютте наголосив, що у цьому випадку механізм колективної оборони є недоречним, хоча подія залишається серйозним інцидентом. Водночас союзники по НАТО перебувають у стані готовності та продовжують оцінювати розвиток подій у регіоні.
Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що напад на одну країну-члена Альянсу вважається нападом на всіх союзників. У такому разі держави НАТО можуть застосувати колективну військову відповідь для захисту союзника.
Цей механізм є ключовим елементом системи безпеки НАТО і був офіційно застосований лише один раз в історії – після терактів у США 11 вересня 2001 року. Тоді союзники підтримали Вашингтон у боротьбі з міжнародним тероризмом.
Водночас для активації статті 5 необхідно чітке підтвердження факту збройного нападу на країну-члена Альянсу. Саме тому НАТО часто проводить додаткові консультації та аналізує обставини подій, перш ніж ухвалювати таке рішення.
Що відомо про атаку іранської ракети по Туреччині?
Інцидент стався 4 березня на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході. За попередньою інформацією, у напрямку Туреччини могла летіти іранська балістична ракета.
Сили протиповітряної оборони змогли перехопити та знешкодити ціль ще до того, як вона досягла території країни. Таким чином вдалося уникнути можливих руйнувань та жертв.
За даними турецьких військових, система ППО спрацювала у штатному режимі. Військові швидко ідентифікували загрозу та здійснили перехоплення. Однак уламки ракети впали у районі Дертйол провінції Хатай.
Наразі офіційні структури продовжують з’ясовувати всі обставини інциденту, зокрема маршрут ракети та її можливу ціль.