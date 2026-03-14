Іран атакував відділення американського банку Citibank у Дубаї

Іран 14 березня, ймовірно, завдав удару по американських банках у Дубаї, зокрема по відділенню Citibank. Це один із найбільших міжнародних банків.

У мережі з'явилося відео, як стверджується, прильоту.

Що відомо про атаку?

Хоча й стверджується, що удар по американському банку могли здійснити іранські сили, але офіційного підтвердження від США цієї інформації наразі немає.

Але це могла бути відповідь на удар США та Ізраїлю по банках у Тегерані.

Якщо ворог повторить подібний удар, усі відділення банків США в регіоні стануть нашою законною ціллю,

– тим часом заявив представник Корпусу вартових ісламської революції генерал Алі Мохаммад Наїні.

Атака на будівлю, де знаходиться Citibank: дивіться відео

