Іран атакував відділення американського банку Citibank у Дубаї
- Іран, ймовірно, завдав удару по відділенню американського Citibank у Дубаї, але офіційного підтвердження від США немає.
- Представник Корпусу вартових ісламської революції заявив, що всі відділення банків США в регіоні можуть стати ціллю, якщо удари повторяться.
Іран 14 березня, ймовірно, завдав удару по американських банках у Дубаї, зокрема по відділенню Citibank. Це один із найбільших міжнародних банків.
У мережі з'явилося відео, як стверджується, прильоту, передає 24 Канал.
Дивіться також Іран погрожує атакувати Україну: яка відстань між країнами на карті та яка зброя здатна долетіти
Що відомо про атаку?
Хоча й стверджується, що удар по американському банку могли здійснити іранські сили, але офіційного підтвердження від США цієї інформації наразі немає.
Але це могла бути відповідь на удар США та Ізраїлю по банках у Тегерані.
Якщо ворог повторить подібний удар, усі відділення банків США в регіоні стануть нашою законною ціллю,
– тим часом заявив представник Корпусу вартових ісламської революції генерал Алі Мохаммад Наїні.
Атака на будівлю, де знаходиться Citibank: дивіться відео
Війна на Близькому Сході: останні новини
Кілька днів тому Іран атакував авіабазу принца Султана в Саудівській Аравії. Було пошкоджено 5 літаків-заправників США. Про загиблих не повідомлялося.
А 14 березня іранська ракета вдарила по території посольства США у столиці Іраку. Вона влучила у вертолітний майданчик. Також приліт прийшовся по житловому будинку. Там міг бути штаб угрупування "Катаїб Хезболла". Внаслідок цього удару загинула щонайменше одна людина, а ще двоє постраждали.
-