Укр Рус
Геополітика Близький Схід Іран атакував відділення американського банку Citibank у Дубаї
14 березня, 19:05
3
Оновлено - 19:36, 14 березня

Софія Рожик
Основні тези
  • Іран, ймовірно, завдав удару по відділенню американського Citibank у Дубаї, але офіційного підтвердження від США немає.
  • Представник Корпусу вартових ісламської революції заявив, що всі відділення банків США в регіоні можуть стати ціллю, якщо удари повторяться.

Іран 14 березня, ймовірно, завдав удару по американських банках у Дубаї, зокрема по відділенню Citibank. Це один із найбільших міжнародних банків.

У мережі з'явилося відео, як стверджується, прильоту, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку?

Хоча й стверджується, що удар по американському банку могли здійснити іранські сили, але офіційного підтвердження від США цієї інформації наразі немає.

Але це могла бути відповідь на удар США та Ізраїлю по банках у Тегерані.

Якщо ворог повторить подібний удар, усі відділення банків США в регіоні стануть нашою законною ціллю, 
– тим часом заявив представник Корпусу вартових ісламської революції генерал Алі Мохаммад Наїні.

Атака на будівлю, де знаходиться Citibank: дивіться відео

Війна на Близькому Сході: останні новини

  • Кілька днів тому Іран атакував авіабазу принца Султана в Саудівській Аравії. Було пошкоджено 5 літаків-заправників США. Про загиблих не повідомлялося.

  • А 14 березня іранська ракета вдарила по території посольства США у столиці Іраку. Вона влучила у вертолітний майданчик. Також приліт прийшовся по житловому будинку. Там міг бути штаб угрупування "Катаїб Хезболла". Внаслідок цього удару загинула щонайменше одна людина, а ще двоє постраждали.

  • Тим часом Ізраїль планує наземне вторгнення в Ліван, щоб захопити території на південь від річки Літані. Мета операції – знищення військової інфраструктури "Хезболли". Припускають, що це може стати найбільшим вторгненням із 2006 року.