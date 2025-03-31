Іран підготував ракети для удару у відповідь на погрози Трампа, – ЗМІ
- Іран привів у бойову готовність ракети для того, щоб відповісти на можливі атаки з боку США.
- Трамп вимагає від Ірану демонтаж ядерної програми та обмеження ракетної програми. Американський президент погрожує застосувати військову силу проти країни у разі її незгоди виконати вимоги США.
Дональд Трамп пригрозив небаченим досі бомбардуванням Ірану, якщо той відмовиться укладати зі США нову ядерну угоду. Тим часом Тегеран зарядили ракетні пускові установки, аби відреагувати на можливу атаку з боку американців.
Як стало відомо Tehran Times, збройні сили Ірану привели в бойову готовність ракети, здатні завдавати ударів по американських позиціях, передає 24 Канал.
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Іран зневажає погрози Трампа
Значна кількість цих ракет, готових до запуску, розміщена в підземних сховищах по всій країні, спеціально спроєктованих для витримування авіаударів.
Зазначається, що Тегеран готує відповідь США у разі, якщо Трамп втілить свою погрозу.
Днем раніше він анонсував нечуване досі бомбардування Ірану, якщо той не погодиться на ядерну угоду.
З моменту своєї інавгурації у січні Трамп неодноразово заявляв, що завдасть удару по Ірану, якщо країна не виконає його вимоги. За повідомленнями, ці вимоги включають повний демонтаж ядерної програми, розрив зв'язків із силами Опору, а також обмеження ракетної та дронової програм.
Іранці відмовляються вести переговори зі США за нинішніх умов, заявляючи, що готові рішуче відповісти на будь-яку агресію.
Довідка: Вісь опору – це політичний і військовий альянс, що включає Іран та його союзників на Близькому Сході. Він об'єднує країни, організації та збройні групи, які протистоять впливу США, Ізраїлю та їхніх союзників у регіоні.