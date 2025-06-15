Іран запустив ракету прямо у моє спальне вікно, – Нетаньягу про замахи на себе та Трампа

Конфлікт на Близькому Сході триває. Прем'єр Ізраїлю заявив про спроби Ірану вбити його та президента США Дональда Трампа.

Видання Reuters написало про те, що американський лідер нібито заборонив Ізраїлю вбивати верховного лідера Ірану. Однак в ефірі Fox News Беньямін Нетаньягу спростував цю інформацію. Натомість ізраїльський прем'єр розповів про один із замахів на себе, передає 24 Канал.

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Що сказав Нетаньягу

Так, Нетаньягу поділився, що Іран нещодавно спробував завдати по ньому ракетного удару. "Вони запустили ракету прямо у моє спальне вікно", – уточнив він.

За словами прем'єра, Іран вважає Ізраїль і США своїми головними перешкодами на шляху до контролю над Близьким Сходом. Саме тому Тегеран хоче вбити і Нетаньягу, і Трампа.

Вони хочуть його (Трампа – 24 Канал) вбити. Слухайте, він для них ворог номер один. Він рішучий лідер. Він ніколи не йшов шляхом слабких спроб домовитися, як це робили інші,

– сказав ізраїльський прем'єр.