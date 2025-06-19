Іран може затягнути Трампа у переговори: аналітик вказав на важливу деталь

План удару США по Ірану готовий, він на столі у Трампа. Однак американський лідер ще залишає час Тегерану піти на переговори. Якщо Іран погодиться, то лише з метою затягування часу, наприклад, щоб досягти попередніх домовленостей, а потім їх порушити.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов, наголосивши на тому, що така поведінка цілком притаманна Ірану.

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Чи дасть задню Трамп

Будь-які поступки з боку Ірану виглядатимуть як затягування часу. Зі слів Костогризова, немає зараз не те що бажання, а реальної можливості в іранського керівництва відмовитися від своєї ракетної програми. Трамп вимагав не тільки завершення Іраном ядерної програми, а й мовилося про балістичні ракети, що він мав би почати їх утилізацію.

"Іранці на це не погодяться, це нівелює усю їх регіональну значущість. Припустимо, що ядерна бомба в них ймовірніше на 99% не готова, але ракети завжди їм потрібні для проектування сили, ударів по Ізраїлю, щоб передавати їх своїм проксі (єменським хуситам, "Хезболлі")", – пояснив Костогризов.

Аналітик Ради зовнішньої політики наголосив на одній важливій деталі, яка полягає у тому як до можливого затягування Іраном часу завдяки переговорам поставляться США. Він звернув увагу на те, що Трамп сказав гарний вислів про те, що ніхто не знає, що він робитиме далі.

Він забув додати, що навіть він сам цього не знає. Проблема у тому, що зараз Штати не просто ведуть політику стратегічної невизначеності, а насправді президент США не знає, що він може і хоче робити,

– зазначив аналітик.

Те, що в нього лежить на столі план, свідчить, що добре попрацювали його радники й військове міністерство, які надали його. Але політичне рішення Сполучених Штатів досі залишається невизначеним.

"Він настрахав Іран, намагається тримати атмосферу жаху, аби країна йшла на поступки. Він в цій ситуації дасть задню, йому буде важко розпочати бойові дії. Це дуже важке рішення, яке йде в розріз з його попередньою політикою", – вважає аналітик.

Зазначимо, що заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов назвав справжню, на його думку, мету Трампа щодо Ірану і наголосив на тому, що лідер США продовжує тримати інтригу. З його слів, найближчі дні в загостренні ситуації на Близькому Сході стануть вирішальними. Він спрогнозував, що буде відбуватися, якщо іранський режим буде повалений.