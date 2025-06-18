"Україні це було б вигідно": у США є кілька мотивів приєднатися до бомбардувань Ірану

Конфлікт на Близькому Сході розпалюється з кожним днем. Наступним його етапом може стати приєднання США до операції Ізраїля проти Ірану.

Політтехнолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом припустив, які наслідки матиме участь Сполучених Штатів у протистоянні на Близькому Сході. Як повідомляють західні ЗМІ, після зустрічі Дональда Трампа 17 червня зі своїми головними радниками, в наступні 24 – 48 години буде зрозуміло, який шлях обере президент США щодо Ірану – дипломатичний або військовий.

До теми також Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами: деталі про загострення ситуації в регіоні

Це страшний сон для росіян

Загородній підкреслив, що хоч Дональд Трамп раніше наголошував, що він проти війн та участі США у військових конфліктах, але це не працює. Сполучені Штати назвали себе головними поліцейським у світі, і після 1945 року вся геополітична конфігурація трималася на тому, що американці виконували цю свою функцію.

А коли продовжуєш говорити, що щось точно буде, а нічого не робиш, то всі сміються з тебе і продовжують робити те, що роблять,

– наголосив він.

Тому Загородній не виключає, що Трамп все ж таки піде на такий крок і США приєднається до операції Ізраїля проти Ірану.

Україні це було б вигідно, тому що Тегеран є союзником Москви. Також це створить проблеми для Пекіну, адже іранська нафта задешево постачається в Китай,

– пояснив політтехнолог.

Також США покажуть Китаю і Росії, хто в домі господар, і що саме вони контролюють процес, кого карати. Це, за словами Загороднього, може бути демонстрацією того, що з цими "поганими хлопцями" буде, якщо вони перестануть слухатись Сполучені Штати.

Це дуже позитивна історія для України і для перспектив гарного закінчення війни,

– зазначив Тарас Загородній.

Водночас хоч у такому сценарії є багато переваг для України, але є і ризики. Зокрема, зростання цін на нафту. Однак така ситуація може бути тимчасовою.

Якщо вони роздовбають режим аятол, буде знищення іранська інфраструктура, і влада, яка залишиться в Тегерані, підпише угоду. Тоді нафта з Ірану вийде на зовнішні ринки, а це страшний сон росіян,

– підкреслив він.

До того ж росіяни втратять контроль на Близькому Сході. Попри появу інформації, що Трамп нібито запропонував Путіну посередництво у конфлікті з Іраном, на думку політтехнолога, справжнім посередником у цій ситуації може стати Пентагон, здатний розбомбити ті іранські об'єкти, які потрібно. Тоді посередництво Путіна буде не потрібно.

До слова, Дональд Трамп, за даними видання The Jerusalem Post, може надати останню можливість Ірану відмовитися від створення ядерної зброї. Головна умова США – повна заборона збагачення урану. Проте всередині адміністрації США є різні думки щодо того, чи варто Вашингтону долучатися до ізраїльської операції. Водночас останнє слово залишається за самим Трампом.