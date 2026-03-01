Іран завдав удару балістикою по ізраїльському місту Бейт-Шемеш: є загиблі і багато постраждалих

1 березня Іран завдав удару балістичною ракетою по житловому кварталу ізраїльського міста Бейт-Шемеш. Відомо про загиблих та поранених.

Про атаку поінформувало ізраїльське видання The Times of Israel.

Дивіться також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході

Які наслідки балістичної атаки Ірану по Бейт-Шемеш?

1 березня Іран атакував балістичною ракетою житловий кварталу ізраїльського міста Бейт-Шемеш.

Унаслідок удару загинули 9 людей, ще 28 отримали поранення та були доправлені до лікарень. Стан двох постраждалих медики оцінюють як тяжкий.

Вибух повністю знищив місцеву синагогу, а також суттєво пошкодив громадське укриття та прилеглі житлові будівлі.

Міський голова Шмуель Грінберг повідомив, що з 20 жителями не вдалося зв’язатися. Водночас він зазначив, що відсутність контакту не означає, що ці люди постраждали.

Іран запускав десятки балістичних ракет по Ізраїлю