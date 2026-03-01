Іран офіційно підтвердив смерть верховного лідера Алі Хаменеї

Численні іранські державні ЗМІ підтвердили смерть верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Він загинув унаслідок спільної операції Ізраїлю, США та інших союзників.

Зокрема, про це повідомляє іранська інформаційна агенція IRNA. Державні ЗМІ не лише визнають смерть свого духовного лідера, а і підтверджують, що він загинув "унаслідок ізраїльсько-американської атаки".

Що розповідають іранські медіа про смерть Хаменеї?

Державна телекомпанія IRIB у своєму ефірі заявила, що верховний лідер Ірану прийняв мученицьку смерть.

Водночас низка державних ЗМІ повідомляють, що Хаменеї загинув на своєму робочому місці в Офісі лідера.

"У момент своєї мученицької смерті він виконував свої обов'язки та був на своєму робочому місці. Цей боягузливий напад стався рано вранці суботи, 28 лютого", – пише інформаційна агенція Mehr.

IRNA також повідомила, що в Ірані у зв'язку зі смертю "вождя революції" оголосили 40-денний траур і 7 днів вихідних.