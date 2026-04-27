США отримали нову пропозицію від Ірану щодо закінчення війни: чим вона особлива
Тегеран пропонує спершу домовитися про відкриття Ормузької протоки та зняття морської блокади іранських портів, відклавши переговори щодо ядерної програми.
Іран передав США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни. А переговори щодо ядерної програми Тегеран хоче відкласти.
Про це виданню Axios повідомили американський чиновник і два джерела, обізнані з ситуацією.
Що передбачає нова пропозиція Ірану?
Під час зустрічей в Ісламабаді голова МЗС Ірану Арагчі порушив ідею відкласти ядерне питання. Одне з джерел заявило, що Арагчі дав зрозуміти пакистанським, єгипетським, турецьким і катарським посередникам: в іранському керівництві немає єдності щодо відповіді на вимоги США.
Вашингтон вимагає, щоб Іран щонайменше на 10 років припинив збагачення урану та вивіз свої запаси збагаченого урану з країни.
Нова пропозиція, передана США через пакистанських посередників, передбачає спочатку вирішення кризи навколо протоки та американської блокади.
У межах цього перемир'я буде продовжене на тривалий час або сторони домовляться про постійне завершення війни. Згідно з пропозицією, ядерні переговори почнуться лише пізніше – після відкриття протоки та зняття блокади. Білий дім уже отримав пропозицію, але невідомо, чи готові США її розглядати.
Речниця Білого дому Олівія Уейлс заявила Axios: "Це чутливі дипломатичні переговори, і США не вестимуть перемовини через пресу. Як сказав президент, Сполучені Штати мають сильні позиції й укладуть лише таку угоду, яка відповідає інтересам американського народу та ніколи не дозволить Ірану отримати ядерну зброю".
Чи погодиться Трамп на нову іранську пропозицію?
Дипломатичний процес зайшов у глухий кут. Керівництво Ірану розділене щодо того, на які поступки щодо ядерного питання воно готове піти.
Нова іранська пропозиція дозволила б обійти це питання і швидше досягти домовленостей.
Однак зняття блокади іранських портів та завершення війни позбавило б президента Дональда Трампа важелів тиску на майбутніх переговорах щодо ліквідації запасів збагаченого урану Ірану та відмови від ядерної програми – двох головних цілей США.
У понеділок, 27 квітня, Трамп має провести нараду в Ситуаційній кімнаті Білого дому щодо Ірану за участю ключових представників з нацбезпеки та зовнішньої політики.
За словами одного з джерел, команда Трампа обговорить глухий кут переговорах і можливі подальші кроки.
В інтерв'ю Fox News у неділю Трамп дав зрозуміти, що хоче продовжувати морську блокаду, яка перекриває експорт іранської нафти, сподіваючись змусити Тегеран поступитися найближчими тижнями.
Що передувало?
Криза в переговорах між США та Іраном загострилася на вихідних після візиту міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі до Пакистану, який завершився безрезультатно.
Білий дім раніше оголосив, що спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з Арагчі в Ісламабаді.
Втім, пізніше Трамп скасував цю поїздку. Президент США заявив, що не має сенсу витрачати час на 18-годинний переліт і переговори, які не принесуть конкретного результату. Політик підкреслив, що США перебувають у сильнішій позиції за Іран.
За словами Трампа, невдовзі після скасування поїздки Тегеран передав нову мирну пропозицію, яка була кращою за попередню, але все ще "недостатньою".