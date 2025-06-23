Попри заяву Трампа про припинення вогню: Іран ударив по Ізраїлю, є загиблі та руйнування
- Трамп оголосив про домовленість між Іраном та Ізраїлем щодо припинення вогню, але обстріли продовжилися.
- Уранці 24 червня Іран запустив декілька хвиль ракет – у місті Беер-Шева загинуло 6 людей, є пошкодження.
Уночі вівторка, 24 червня, Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль домовилися про повне припинення вогню за 6 годин після завершення поточних місій. Однак уже вранці стало відомо про нові обстріли та руйнування.
Тегеран запустив декілька хвиль ракет, є загиблі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.
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Що відомо про іранський обстріл
Відомо про влучання щонайменше однієї ракети після так званого припинення вогню – пошкодження зафіксовано в місті Беер-Шева.
Загинуло 6 осіб, 1 людина отримала важкі поранення. У зруйнованих будівлях стався витік газу.
Момент влучання іранської ракети: дивіться відео
Ранковий обстріл відбувся на тлі заяви Трампа про "вічне" припинення вогню. "Це великий день для Америки. Це великий день для Близького Сходу", – наголосив президент США.
Наслідки іранської атаки в Беер-Шеві: дивіться відео
Нагадаємо, увечері 23 червня, після іранської атаки на американську базу в Катарі, ЦАХАЛ укотре вдарив по Тегерану.