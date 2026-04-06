Хочуть угоду на власних умовах: Іран відхилив пропозицію США щодо припинення вогню

Керівництво Ірану передало Сполученим Штатам свою відповідь на запропоновану угоду про перемир'я. По суті, йдеться про відмову припинення вогню відповідно до пропозицій американців.

Таку інформацію надало державне інформагентство IRNA, передає CNN.

Що відомо про відповідь Ірану на запропоноване перемир'я?

У відповіді, що складається з десяти пунктів, Тегеран наполягає на повному й остаточному припиненні бойових дій із урахуванням власних умов.

Серед ключових вимог Ірану – припинення конфліктів у регіоні, гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, відновлення зруйнованої інфраструктури та скасування санкцій.

В IRNA також заявили, що останні події, на їхню думку, свідчать про перевагу Ірану в цьому протистоянні. До слова, раніше в CNN писали, що американці у війні з Іраном втратили щонайменше 7 літаків, зокрема F-15 і A-10.

Крім того, там зазначили, що президент США Дональд Трамп нібито відмовився від жорсткої риторики, знову продовживши встановлений раніше дедлайн.

Зі свого боку політолог Максим Несвітайлов у коментарі 24 Каналу зазначив, що очільник Білого дому поступово посилює тиск на Іран, вдаючись до дедалі жорсткішої риторики та нових погроз. Зокрема, президент США допускає можливість ударів по іранській енергетичній інфраструктурі.

Яка ситуація в Ірані?