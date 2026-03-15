Ізраїль повідомив США про критичну нестачу ракет-перехоплювачів, – ЗМІ

Ізраїль цього тижня повідомив США, що в нього критично мало ракет-перехоплювачів, щоб протидіяти іранським балістичним ракетам. Це відбувається на тлі продовження війни з Іраном.

Про це пише Semafor. Відповідну інформацію виданню надали американські чиновники.

Яка ситуація в Ізраїлю з ракетами-перехоплювачами?

Ізраїль увійшов у нинішню війну вже з обмеженими запасами ракет-перехоплювачів, значну частину яких витратили під час протистояння з Іраном минулого літа. Система далекобійної протиракетної оборони країни зазнала значного навантаження через іранські атаки.

За даними CNN, Іран почав оснащувати свої ракети касетними боєприпасами, що може ще швидше виснажувати ізраїльські запаси перехоплювачів.

Один з американських чиновників повідомив, що у США вже кілька місяців знають про обмежені можливості Ізраїлю.

Ми цього очікували та передбачали,

– сказав він.

Водночас співрозмовник видання Semafor наголосив, що Сполучені Штати мають достатні власні запаси ракет-перехоплювачів. Ця заява пролунала на тлі побоювань, що затяжні бойові дії проти Ірану можуть призвести до швидкого виснаження таких боєприпасів і поставити Вашингтон у складну ситуацію.

Наразі також незрозуміло, чи готові США продавати або передавати частину своїх ракет Ізраїлю, адже це може створити додатковий тиск на американські запаси. Водночас засоби протиракетної оборони вже входили до попередніх пакетів військової допомоги Ізраїлю.

"У нас є все необхідне для захисту наших баз, персоналу в регіоні та наших інтересів", – заявив американський чиновник.

За його словами, Ізраїль також "працює над рішеннями", щоб подолати нестачу перехоплювачів.

Окрім ракет-перехоплювачів, Ізраїль має й інші засоби протидії іранським ракетам, зокрема винищувальну авіацію. Водночас саме перехоплювачі залишаються одним із найефективніших інструментів захисту від ударів на великій відстані. Система протиракетної оборони "Залізний купол" водночас призначена насамперед для перехоплення ракет ближньої дії.

На початку місяця президент США Дональд Трамп заявив, що американські запаси боєприпасів є "практично необмеженими". Однак аналітики давно попереджають, що насправді їхній обсяг менший, ніж хотіли б військові.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл у коментарі Semafor заявив, що відомство "має все необхідне для виконання будь-якої місії в той час і в тому місці", які обере Трамп.

Після публікації матеріалу прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила Semafor, що запасів США "більш ніж достатньо" для досягнення цілей Дональда Трампа щодо Ірану "і за його межами". Вона також наголосила, що президент постійно зосереджується на зміцненні американської армії та закликає оборонні компанії швидше виробляти озброєння у США.

Досягнення Збройних сил США разом з Армією оборони Ізраїлю говорять самі за себе – кількість атак іранських безпілотників зменшилася на 95%, атак балістичними ракетами – на 90%, і жалюгідне становище режиму лише погіршуватиметься,

– сказала вона.

До речі, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив в етері 24 Каналу, що заяви Трампа про перемогу на Близькому Сході викликають занепокоєння в арабських країнах та Ізраїлі. На думку експерта, ймовірно, після того, як Вашингтон "вийде з гри" з конфлікту, протистояння – не закінчиться.

