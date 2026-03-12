"Сипати смерть з неба": NYT дізналася про радикальний план Гегсета в Ірані

Дональд Трамп пояснює війну в Ірані боротьбою із ядерною загрозою. Водночас очільник Пентагону Піт Гегсет говорить не про безпеку, а про помсту, і розуміти таку риторику дуже важливо.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Що замислив Піт Гегсет в Ірані?

Ще у 2005 році молодий Гегсет добровільно пішов служити в Ірак після того, як прочитав про теракт, де загинули 18 дітей. Тоді він говорив про боротьбу зі злом і моральний обов'язок.

За словами нинішнього очільника Пентагону, саме тоді він відчув, що має "зробити все можливе, щоб не дозволити цій ідеології перемогти в Іраку".

Невдовзі після цього його відправили служити до зруйнованого війною міста Самарра.

Однак сьогодні Гегсет описує цілі війни зовсім інакше. Коментуючи бойові дії проти Ірану, які тривають вже другий тиждень, він заявив, що завдання американських військ полягає в тому, щоб "цілодобово сипати смерть і руйнування з неба".

Їхня війна проти американців стала нашою відплатою,

– наголосив він.

Протягом десятиліть президенти США та міністри оборони зазвичай описували військові операції у більш альтруїстичних формулюваннях – як боротьбу за демократію, свободу чи захист цивільного населення. Гегсет же здебільшого відмовився від такої риторики.

На його думку, досвід воєн в Іраку та Афганістані показав, що надмірна увага до "високих ідеалів" відвертала військових від головної мети – знищення ворога.

"Це не 2003 рік. Це не нескінченне державотворення. Наше покоління солдатів не дозволить цьому повторитися", – заявив він у Пентагоні.

Чи поділяє погляди Гегсета Дональд Трамп?

Гегсет наголосив, що американські військові виконують поставлені президентом Трампом завдання з "жорстокою ефективністю, повним пануванням у повітрі та незламною волею". У Пентагоні його риторику назвали сигналом "сили, рішучості та впевненості" для союзників і ворогів.

Після повернення з Іраку до США Гегсет активно підтримував стратегію боротьби з повстанцями генерала Девіда Петреуса та виступав за збільшення американського військового контингенту в Іраку.

Водночас у своїй книзі "Американський хрестовий похід" він писав, що спершу скептично ставився до президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році. Згодом їхні позиції зблизилися, зокрема під час кампанії Гегсета за помилування трьох американських військових, яких звинувачували або засудили за воєнні злочини в Іраку та Афганістані.

Коли наприкінці 2019 року Трамп ухвалив рішення про їхнє помилування, він особисто зателефонував Гегсету.

Ти воїн, Піте,

– сказав Донадьд Трамп до Гегсета.

Ставши міністром оборони, Гегсет пообіцяв повернути фокус американських збройних сил на "максимальну летальність".

За даними The New York Times, підхід міністра оборони багато в чому збігається з поглядами президента Дональда Трампа, який послідовно заперечує ідею про особливу місію США у поширенні демократії у світі.

Водночас Трамп зазвичай говорить про демократію переважно у контексті внутрішньої політики Сполучених Штатів. У своїх виступах президент неодноразово різко реагував на заяви політичних опонентів, які звинувачували його в тому, що його політика нібито становить загрозу для демократії.

Що думають про риторику Гегсета і Трампа американські військові?

Частина ветеранів та експертів критикує таку жорстку риторику. Письменник і ветеран морської піхоти Філ Клей зауважив, що після кожної програної війни з'являються твердження, що перемоги можна було досягти більшою жорстокістю.

"Якщо звести війну до відчуття задоволення від убивства ворога, вона здаватиметься набагато простішою", – сказав він.

Подібні побоювання висловлюють і інші ветерани. Колишній офіцер морської піхоти Елліот Акерман вважає небезпечним підхід, за якого солдатів просять ризикувати життям без чіткої моральної мети.

Ви просите людей помирати за амбіції президента та моральні розрахунки, які зводяться до принципу "сила робить правду",

– наголосив він.

Психолог і колишній офіцер ВПС Майкл Вальдовінос зазначає, що моральні пояснення війни допомагають військовим усвідомлювати сенс своїх дій. За його словами, без такої "моральної мови" солдати можуть залишитися сам на сам із психологічним тягарем після завершення бойових дій.

