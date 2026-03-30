Іран поскаржився генсеку ООН на "участь України у війні проти Тегерану": як відреагували в МЗС

Тегеран вважає Україну учасницею "агресії" США та Ізраїлю проти Ірану й стверджує, що Київ має понести за це міжнародну відповідальність. Відправка українських експертів на Близький Схід, як вважають в Ірані, може бути "воєнним злочином".

Відповідну заяву зробив постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані в листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гуттерішу, передає NBC News.

Що в Ірані кажуть про участь України у протистоянні на Близькому Сході?

У своєму листі Іравані заявив, що направлення українських фахівців до регіону він розцінює як фактичну участь у військових діях проти Ірану. На його думку, таким чином Україна бере на себе міжнародну відповідальність за сприяння протиправним діям.

Дипломат підкреслив, що йдеться про надання технічної та оперативної підтримки, яка прямо сприяє застосуванню сили й, як він стверджує, порушує суверенітет і територіальну цілісність Ірану.

Також він додав, що навмисні удари по цивільній промисловій інфраструктурі з метою економічного тиску або колективного покарання можуть розцінюватися як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, включно з воєнними злочинами.

Як це прокоментували в Україні?

На звинувачення Тегерану різко відреагували в українському МЗС. Речник відомства Георгій Тихий підкреслив, що з 2022 року Україна зазнала майже 60 тисяч атак іранськими дронами, які передавалися Росії.

Водночас жоден український безпілотник ніколи не бив по території Ірану.

Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо губи рухаються, значить, бреше… Цього брехуна вже давно не мало би бути, як і його режиму,

– висловився Тихий.

Що відомо про українських військових на Близькому Сході?