Без цього протест приречений: політолог сказав, що треба Ірану для зміни режиму

В Ірані спалахнули масові протести через невдоволення людей діями влади. Ситуація в країні може загостритись, однак поки невідомо, хто матиме з цього користь. Багато чого залежатиме від рішень місцевих політиків та військових.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що треба, аби хтось із теперішньої влади в Ірані перейшов на бік протестувальників. Частина військових також можуть підтримати людей, які проти диктатури.

Дивіться також Тегеран у вогні: що відбувається в Ірані та як масові протести можуть змусити режим аятолл тікати в Росію

Що допоможе змінити режим в Ірані?

Володимир Фесенко підкреслив, що в Ірані немає єдиних збройних сил. Вони умовно поділені на дві частини.

Одне військове формування відіграє другорядну роль. Саме воно, на думку політолога, може підтримати протестувальників. Однак іранська влада має також силовиків, які є опорою режиму. Вони можуть стати перепоною для змін у країні.

Для того, аби відбувся перелом у нинішній владній верхівці Ірану потрібно, аби хоча б класична армія, не ісламська її частина, перейшла на бік протестувальників. Або ж частина цивільного уряду,

– сказав Фесенко.

Попри все, ситуація в Ірані, ймовірно, наближається до переломного моменту, бо суспільство вже не хоче терпіти й прагне змін на краще. Саме тому протестувальники вийшли на вулиці й без зброї протистоять провладним силовикам.

Політолог вважає, якщо режими в Ірані втратить свій вплив, то це вдарить і по Росії, бо зникне ще один стратегічний і геополітичний союзник Кремля.

Що відомо про заворушення в Ірані?