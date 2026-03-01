Ізраїль мобілізує до війська 100 тисяч резервістів: куди їх відправлять

Ізраїль оголосив масштабну мобілізацію. До лав резерву викликають близько 100 тисяч військовослужбовців.

Причина мобілізаційних заходів – загострення протистояння з Іраном і необхідність одночасно тримати під контролем кілька напрямків. Про це у ЦАХАЛ розповіли The Times of Israel.

Що відомо про мобілізацію в Ізраїлі?

У Армії оборони Ізраїлю повідомили, що сухопутні підрозділи терміново посилюють на ключових рубежах. Йдеться про кордон із Сирією, лінію протистояння з Ліваном, сектором Гази та Західним берегом Йордану. Військове керівництво готується до сценарію оборони одразу на кількох фронтах.

Особливий акцент – на безпеці тилу. Командування тилу вже залучило близько 20 тисяч резервістів. Їх готують до реагування на можливі ракетні удари: розбір завалів, евакуація, пошук і порятунок постраждалих.

Паралельно посилення отримали й інші компоненти оборони. Додаткові сили спрямували до військово-повітряних та військово-морських сил, а також до підрозділів військової розвідки. У ЦАХАЛ запевняють, що мобілізовані будуть забезпечені необхідним спорядженням і логістикою для розгортання в максимально стислі терміни.

