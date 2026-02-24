The Guardian створили карикатуру на Трампа і висміяли його "мирні потуги"

Карикатурист The Guardian створив сатиричну роботу, яка присвячена річниці повномасштабного вторгнення. На ній Стівен Ліллі висміює політику Трампа щодо війни в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо про карикатуру на Трампа?

На своїй карикатурі художник Стівен Ліллі зобразив Трампа, який сидить на величезній кулі у вигляді лиця Путіна. В той час Володимир Зеленський котить цю кулю вверх, до вершини гори, докладаючи зусиль.

Персонаж президента США говорить "We're making a progress" – "Ми досягнемо прогресу". А на самій вершині стоїть табличка "peace" – "мир".

Ця робота іронізує над Трампом, який перебільшує успіхи, підкреслюючи розрив між його словами та реальністю. А також показує, що шлях до миру у війні Росії проти України залишається надзвичайно складним.

Цікаво! Стівен Ліллі – британський карикатурист та ілюстратор. Він відомий своїми сатиричними ілюстраціями. Його стиль поєднує гостру політичну сатиру з лаконічною графікою, часто зачіпаючи теми міжнародної політики, війни, суспільних процесів та рішень світових лідерів.

Це вже не перша картина присвячена темі війни в Україні та висміюванні Трампа й Путіна.

