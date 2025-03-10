Майбутній прем'єр Канади Карні у переможній промові різко відповів на зазіхання Трампа

Марк Карні виграв гонку за посаду лідера правлячої Ліберальної партії Канади. Саме він стане новим прем'єром країни у найближчі дні після складання присяги. Політик вже зробив вагомі заяви щодо відносин з Трампом.

У переможній промові, проголошеній 9 березня увечері, Марк Карні наголосив, що "Канада ніколи не стане частиною США у жодній формі", передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Карні огризнувся на Трампа

Політик підкреслив, що Канада не хотіла конфронтації зі США. Втім, якщо Вашингтон вже кинув виклик Оттаві, вона готова його прийняти.

Також Карні прокоментував постійні митні погрози Трампа. Він заявив, що США прагнуть заволодіти ресурсами Канади.

Американці хочуть наші ресурси, нашу воду, нашу землю, нашу країну. Подумайте про це. Якщо їм вдасться, вони знищать наш спосіб життя,

– сказав майбутній прем'єр.

Карні балотувався на посаду лідера партії, використовуючи свій імідж кризового менеджера, стверджуючи, що саме він здатний протистояти Трампу.

Наразі президент США очолює список найбільших занепокоєнь канадців, випереджаючи проблеми зайнятості, інфляції та економіки.

Карні, який обіймав посаду голови центральних банків Канади та Великої Британії, виступає за дзеркальні тарифні заходи. Він пообіцяв, що одним із його перших кроків на посаді прем'єр-міністра буде попередження Трампа про залежність США від канадських енергоресурсів.

Під час передвиборчої кампанії Карні позиціонував себе як жорсткого переговірника, який зможе зупинити Трампа у прагненні "домінувати в Західній півкулі "через захоплення Канади та Гренландії. Він також пообіцяв захистити "мову, культуру та воду" від американського лідера.

Довідка: Трамп неодноразово висловлював бажання перетворити Канаду на 51-ий штат США. Також він запровадив 25 відсоткові мита на імпорт з цієї країни.

Це не перший випадок, коли Карні відкрито конфліктує з Трампом. У 2018 році, будучи головою Банку Англії, він різко розкритикував тарифну політику Трампа, заявивши, що вона зашкодить світовій економіці.

А у 2020 році на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він підтримав активістку Грету Тунберг у питанні кліматичної політики, що суперечило позиції Трампа.

Ліберальна партія згуртувалася навколо Карні, стверджуючи, що його досвід у світовій економіці потрібен Канаді саме зараз.

Як голова Банку Канади, Карні допоміг країні пережити рецесію під час фінансової кризи 2008 року, а в 2020-му керував фінансовою політикою Великої Британії під час Brexit. Він також працював спеціальним представником ООН з питань кліматичної політики та фінансів, а кар'єру починав у Goldman Sachs (одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі ).