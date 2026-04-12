Катар відновлює морське судноплавство після тривалих обмежень

Міністерство транспорту Катару оголосило про повне відновлення руху суден у територіальних водах країни з 12 квітня. Обмеження діяли понад місяць через загострення безпекової ситуації в регіоні.

Проте рух риболовецьких суден залишається обмеженим. Про це йдеться у заяві відомства, яка була опублікована в соцмережі X.

Що відомо про відновлення судноплавства в Катарі?

Міністерство транспорту Катару повідомило про відновлення морської навігації у територіальних водах країни, починаючи з неділі, 12 квітня. Рух суден дозволятиметься щодня з 6:00 до 18:00 за місцевим часом, тоді як для риболовецьких суден обмежень не встановлено.

Рішення ухвалили після майже місячної паузи у повноцінному судноплавстві, яка була пов'язана з ескалацією безпекової ситуації в регіоні. Зокрема, раніше Катар тимчасово зупиняв роботу найбільшого у світі заводу з експорту скрапленого природного газу після атак на енергетичну інфраструктуру.

Також через бойові дії судноплавство в регіоні, включно з проходом через Ормузьку протоку, фактично було обмежене, що вплинуло на роботу катарських танкерів.

Зверніть увагу! Доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач у розмові з 24 Каналом розповів, що США досі не досягли бажаних результатів у конфлікті з Іраном, а їхні партнери на Близькому Сході стали заручниками цього. Найближчими тижнями конфлікт не закінчиться.

