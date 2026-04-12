Катар відновлює морське судноплавство після тривалих обмежень
- Катар відновлює рух суден у своїх територіальних водах з 12 квітня після місячних обмежень через безпекові загрози.
- Судноплавство буде дозволено щодня з 6:00 до 18:00, без обмежень для риболовецьких суден, після зупинки через атаки на енергетичну інфраструктуру.
Міністерство транспорту Катару оголосило про повне відновлення руху суден у територіальних водах країни з 12 квітня. Обмеження діяли понад місяць через загострення безпекової ситуації в регіоні.
Проте рух риболовецьких суден залишається обмеженим. Про це йдеться у заяві відомства, яка була опублікована в соцмережі X.
Що відомо про відновлення судноплавства в Катарі?
Міністерство транспорту Катару повідомило про відновлення морської навігації у територіальних водах країни, починаючи з неділі, 12 квітня. Рух суден дозволятиметься щодня з 6:00 до 18:00 за місцевим часом, тоді як для риболовецьких суден обмежень не встановлено.
Рішення ухвалили після майже місячної паузи у повноцінному судноплавстві, яка була пов'язана з ескалацією безпекової ситуації в регіоні. Зокрема, раніше Катар тимчасово зупиняв роботу найбільшого у світі заводу з експорту скрапленого природного газу після атак на енергетичну інфраструктуру.
Також через бойові дії судноплавство в регіоні, включно з проходом через Ормузьку протоку, фактично було обмежене, що вплинуло на роботу катарських танкерів.
Зверніть увагу! Доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач у розмові з 24 Каналом розповів, що США досі не досягли бажаних результатів у конфлікті з Іраном, а їхні партнери на Близькому Сході стали заручниками цього. Найближчими тижнями конфлікт не закінчиться.
Мирні переговори Ірану та США: що відомо
В Ісламабаді 11 квітня почалися тристоронні переговори між представниками США, Ірану та Пакистану, який виступає посередником у процесі діалогу. Ділог тривав десятки годин.
Як повідомляє Al Jazeera, після тривалих перемовин сторони перейшли до обміну проєктами угоди, що вказує на погодження базових принципів. Попри розбіжності щодо Ормузької протоки, припинення вогню та санкцій, загальний тон переговорів залишався радше позитивним.
Віцепрезидент США Джей ді Венс повідомив, що переговори між США та Іраном у Пакистані щодо припинення війни провалилися через незгоду Ірану відмовитися від ядерної програми. Проте, США залишили можливість для подальших переговорів, хоча Іран не прийняв запропоновані "гнучкі умови".