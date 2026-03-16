2 жінки та 4 чоловіки: ким були шестеро військових США, які розбилися на борту KC-135 в Іраку
- У катастрофі літака-заправника KC-135 в Іраку загинуло шість американських військових, серед яких 2 жінки та 4 чоловіки.
- Пентагон опублікував імена загиблих.
13 березня в Іраку розбився американський літак-заправник KC-135. На борту перебувало шестеро членів екіпажу. Усі вони загинули.
Пентагон оприлюднив імена шістьох загиблих в авіакатастрофі військових. Серед них було 2 жінки та 4 чоловіки. Про це пише CNN.
Хто загинув на борту KC-135?
Джон А. Кліннер – 33-річний майор із міста Оберн (штат Алабама). Керував підготовкою та перевіркою польотів понад 30 членів екіпажів. Служив у ВПС вісім років і неодноразово брав участь у місіях у Європі та на Близькому Сході. У нього залишилися дружина і троє маленьких дітей.
Аріана Г. Савіно – 31-річна капітан із Ковінгтона (штат Вашингтон). Нещодавно стала пілотом KC-135. Вона відповідала за планування щоденних польотів своєї ескадрильї.
Ешлі Б. Прюїтт – 34-річний технічний сержант із Бардстауна (Кентуккі). Була інструктором операторів дозаправлення та відповідала за підготовку нових фахівців. Неодноразово брала участь у місіях на Близькому Сході.
Сет Р. Ковал – 38-річний капітан із Мурсвілла (Індіана). Служив у війську 19 років і навчав пілотів виконувати місії з дозаправлення, транспортування вантажів та медичної евакуації.
Кертіс Дж. Ангст – 30-річний капітан із Вілмінгтона (Огайо). Був пілотом, який відповідав за повітряне дозаправлення, перевезення вантажів і пасажирів. Він також брав участь у кількох військових операціях США.
Тайлер Г. Сіммонс – 28-річний технічний сержант із Колумбуса (Огайо). Працював оператором штанги дозаправлення – фахівцем, який безпосередньо передає паливо іншому літаку під час польоту. Рідні згадують його як людину з "усмішкою на мільйон доларів".
Кліннер, Савіно та Прюїтт служили у 6-му крилі повітряного дозаправлення на базі Мак-Ділл у Тампі, у штаті Флорида. Усі троє входили до складу 99-ї ескадрильї повітряного дозаправлення.
Ковал, Ангст і Сіммонс служили у 121-му крилі повітряного дозаправлення на базі Національної гвардії Рікенбакер біля Колумбуса в Огайо.
Загиблі військові на борту KC-135 Stratotanker / Фото MacDill Air Force Base / Ohio National Guard
Довідка: Літак KC-135 Stratotanker призначений для дозаправлення інших літаків у повітрі. Це дозволяє бойовій авіації залишатися в зоні бойових дій значно довше. Такі літаки також можуть перевозити вантажі або медичних пацієнтів.
Що відомо про аварію KC-135 в Іраку?
- Під час операції "Епічна лють" на Близькому Сході американський літак-заправник KC-135 Stratotanker зазнав аварії в небі над західним Іраком.
- Причини катастрофи наразі розслідують. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).
- За попередніми даними, в інциденті брали участь два літаки: один розбився, а інший приземлився безпечно.
- У CENTCOM наголосили, що аварія не була спричинена ані ворожим ударом, ані "дружнім вогнем".
- Водночас іранське агентство Tasnim з посиланням на представника штабу угруповання "Хатам аль-Анбія" заявило, що літак нібито був збитий.
- Крім того, угруповання "Ісламський опір Іраку", яке об'єднує підтримувані Іраном збройні формування, стверджує, що нібито збило американський літак "для захисту суверенітету та повітряного простору Іраку".