Слова очільниці європейської дипломатії Каї Каллас про нібито виїзд посольства США з Києва стали наслідком непорозуміння. Ситуацію в ЄС оперативно уточнили та зауважили, що представники європейських країн не планують залишати столицю України.

Про це під час брифінгу у Брюсселі сказала представниця Єврокомісії Аніта Гіппер, передає 24 Канал.

Як в ЄС прокоментували слова Каї Каллас?

Гіппер прокоментувала ситуацію навколо заяви Каї Каллас щодо закриття американського посольства в Україні. Вона підкреслила, що ЄС рішуче засуджує російські погрози на адресу України та дипломатичних місій і запевнила, що Євросоюз не планує згортати роботу свого представництва чи залишати Київ.

Це було непорозуміння, яке на той час було роз'яснене, як ви могли переконатися з мого допису,

– зазначила Гіппер.

Що цьому передувало?

Раніше Кая Каллас у своїй заяві повідомила, нібито посольство США припиняє свою роботу в Києві через російські погрози атакувати столицю.