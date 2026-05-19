Чи казав Сі, що Путін шкодуватиме про вторгнення в Україну: яка версія Трампа

У матеріалі Financial Times зазначалося, що під час контактів із Дональдом Трампом лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито заявляв, що Володимир Путін з часом може пошкодувати про рішення розпочати вторгнення в Україну. Американський президент прокометував цю ситуацію.

Свою версію очільник Білого дому висловив у відповідь на запитання журналіста 19 травня, подробиці передає Clash Report.

Яка версія Трампа щодо слів Сі?

Журналіст запитав, чи говорив голова Китаю Сі Цзіньпін, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Дональд Трамп відповів, що ні – таких слів Сі ніколи не висловлював.

Варто зауважити, що раніше речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь також спростував публікацію Financial Times, заявивши, що інформація про нібито подібні висловлювання Сі Цзіньпіна під час переговорів є неправдивою та не відповідає дійсності.

Зазначимо, що візит Дональда Трампа до Китаю проходив 13 – 15 травня, і під час цих розмов лідери держав обговорювали Україну та ініціативи Трампа щодо можливої співпраці США, Китаю і Росії у контексті протидії Міжнародному кримінальному суду.

Цікаво! Політтехнолог Юрій Подорожній в коментарі для 24 Каналу припустив, що публікація Financial Times може бути елементом інформаційного тиску напередодні візиту Володимира Путіна до Пекіна, щоб створити для нього менш комфортний політичний фон.

Чого очікувати від візиту Путіна до Пекіна?

Російський диктатор відвідає Китай 19 – 20 травня. Зазначимо, що ввечері 19 травня літак Путіна вже приземлився у Пекіні. У Кремлі повідомили, що під час переговорів із Сі Цзіньпіном планується обговорення стану російсько-китайських відносин, а також перспектив подальшого поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами.

Окрім цього, сторони мають розглянути низку міжнародних і регіональних питань, серед яких можлива дискусія щодо війни Росії проти України та ситуації на Близькому Сході. За підсумками зустрічі очікується підписання спільної заяви, а також низки міжурядових і міжвідомчих угод.

Водночас головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що США намагаються обмежити взаємодію між Пекіном і Москвою, тому російському керівнику важливо зрозуміти результати можливих домовленостей між Китаєм і США та з'ясувати, чи не відбулося зміщення пріоритетів Пекіна на користь Вашингтона за рахунок відносин із Москвою.

Варто зазначити, що буквально нещодавно інформаційна агенція Reuters опублікувала матеріал про таємну підготовку близько 200 російських військових на території Китаю. Також зазначається, що попри декларований Пекіном нейтральний статус у війні проти України, Китай і Росія продовжували проводити спільні військові навчання.