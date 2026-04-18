Алкоголізм, параноя, прогули: The Atlantic розкрили сенсаційні факти про голову ФБР Пателя

Кеш Патель очолив ФБР у 2025 році. У Білому домі йому співають дифірамби, мовляв, за час його роботи "злочинність по всій країні впала до найнижчого рівня за понад 100 років". Попри це, Патель переживає за своє крісло, бо вже встиг прославитися ганебною і непрофесійною поведінкою.

Патель приніс у ФБР справжній хаос. Працівники органу побоюються, що

Як голова ФБР Кеш Патель напивається до сп'яніння?

У п'ятницю, 10 квітня, Кеш Патель не зміг увійти до внутрішньої комп'ютерної системи, і в нього стався емоційний зрив. Голова ФБР вирішив, що його заблокували, і поспіхом зателефонував помічникам, щоб повідомити про своє звільнення.

Згодом з'ясувалося, що Пателя ніхто не звільняв, а проблема з доступом ймовірно була технічною помилкою. Попри це, голова ФБР глибоко стурбований тим, що його посада під загрозою. Ці побоювання є небезпідставними.

За словами анонімних джерел, в адміністрації Трампа вже обговорюють, хто може замінити Пателя. Однак публічно у Білому домі продовжують висловлювати захоплення його роботою.

Колеги Пателя скаржаться на те, що він діє нестабільно, підозріло ставиться до інших і схильний робити висновки до отримання необхідних доказів.

Його поведінка часто непокоїть посадовців у ФБР і Міністерстві юстиції.

Так, голова ФБР постійно доводить себе до алкогольного сп'яніння.

Зокрема, це відбувається і в приватному клубі Ned's у Вашингтоні, у присутності співробітників Білого дому та інших посадовців. Також він часто надмірно вживає алкоголь у клубі Poodle Room у Лас-Вегасі, де проводить частину вихідних.

На початку його роботи на посаді деякі зустрічі та брифінги доводилося переносити на пізніший час, бо Патель був дуже п'яний після нічного гуляння.

Упродовж останнього року траплялися випадки, коли охорона не могла розбудити Пателя. Одного разу вони розглядали можливість використання спеціального обладнання для відкриття дверей, оскільки голова ФБР не відповідав із зачиненого приміщення.

Деякі колеги Пателя у ФБР побоюються, що його поведінка становить ризик для національної безпеки. Чинні та колишні посадовці кажуть, що давно переживають, що може статися у разі теракту, поки Патель перебуває на посаді. Після початку військової кампанії США проти Ірану їхнє занепокоєння ще більше зросло. Один посадовець сказав: "Це те, що не дає мені спати вночі".

Довідка: Етичний кодекс Мін'юсту зазначає, що "працівнику заборонено систематично вживати алкоголь або інші одурманювальні речовини у надмірних кількостях". Вживання алкоголю у позаробочий час може не лише погіршувати здатність ухвалювати рішення, а й робити співробітників вразливими до впливу або шантажу з боку іноземних противників.

Чим ще прославився Патель?

Патель прийшов до ФБР на початку 2025 року як дуже суперечлива фігура. Він пройшов шлях від державного захисника в Маямі до помічника в Конгресі і зрештою став чиновником у сфері національної безпеки під час першої адміністрації Трампа.

Патель мав репутацію людини, яка підтримує конспірологічні теорії, зокрема ідею про те, що ФБР та його інформатори могли нібито сприяти подіям штурму Капітолію 6 січня 2021 року, щоб нашкодити руху MAGA. Через це частина республіканців сумнівалася, чи підтримувати його. Попри це, завдяки тиску з боку Білого дому та його союзників, його все ж затвердили на посаді з мінімальною перевагою голосів – 51 проти 49.

Усередині ФБР, яке до того було ослаблене скандалами, багато хто сподівався, що Патель оновить бюро. Але навіть частина тих, хто спочатку його підтримував, згодом розчарувалася.

За словами посадовців, він рідко з'являється в штаб-квартирі ФБР та регіональних офісах і навіть погіршив уже існуючі бюрократичні проблеми.

Деякі чинні та колишні співробітники кажуть, що він часто відсутній або недоступний, через що затримуються важливі рішення у розслідуваннях. У кількох випадках, за словами одного з чиновників, через такі затримки навіть досвідчені агенти втрачали терпіння і сильно нервували.

Патель також здобув репутацію людини, яка діє імпульсивно під час важливих розслідувань. Наприклад, він урочисто заявив у соцмережах, що ФБР "затримало особу, яка цікавить слідство" у справі стрілянини в Браунському університеті в грудні. Але незабаром цю людину відпустили, поки розслідування продовжувалося.

Попри критику, у Пателя є і прихильники. Президент був задоволений тим, що він активно звільняє співробітників, які займалися справами 6 січня та розслідуваннями проти Трампа.

За словами чиновників, Трамп загалом не надто переймається скаргами на Пателя всередині ФБР. Це не дивно, адже сам Патель вважає багатьох ветеранів бюро частиною "глибинної держави", яка, на його думку, працює проти Трампа та його прихильників.

Втім, іноді він таки викликає невдоволення президента. Так, Трамп скаржився, що директор ФБР погано підготовлений до телевізійних виступів, а деякі розслідування, які йому доручали, просуваються надто повільно. Серед них – справи проти колишніх чиновників адміністрації Байдена та інших політичних опонентів.

Також у Білому домі занепокоєні його частими прогулами, використанням службового літака ФБР у приватних цілях та участю у вечірках.

Чому Патель досі зберігає свою посаду?

Багато людей бояться публічно критикувати вчинки Пателя, оскільки він жорстко переслідує тих, кого вважає недостатньо лояльними.

За його вказівкою співробітників ФБР перевіряють за допомогою поліграфа, щоб виявити витоки інформації. Один колишній чиновник розповів, що під час таких перевірок працівників також запитують про їхню думку щодо "ворогів" Пателя, а також чи говорили вони щось негативне про нього або президента.

Патель утримує свою посаду частково завдяки готовності використовувати федеральні органи для тиску на політичних або особистих опонентів президента.

Також Патель очолював "чистки" всередині ФБР, спрямовані проти тих, кого він вважає антитрампівськими "змовниками" або "ворогами". Це охоплювало звільнення, внутрішні розслідування та тиск на співробітників із вимогою піти у відставку, якщо вони виступали проти його вимог або ставили під сумнів їхню законність.

Деякі співробітники ФБР занепокоєні тим, що така поведінка Пателя зробила країну більш вразливою. Один колишній високопоставлений розвідник заявив, що у штаб-квартирі ФБР бракує досвідчених кадрів, а в польових офісах висока плинність через звільнення та відходи співробітників у результаті політики Пателя. У результаті, за його словами, ФБР змушене виконувати більше роботи з меншими ресурсами і без достатнього керівництва зверху.

За кілька днів до початку війни США з Іраном Патель звільнив частину контррозвідувального підрозділу, який частково займався Іраном. Він заявив у Конгресі, що ці співробітники порушили етичні правила через свою участь у розслідуваннях, пов'язаних із Трампом і документами. Однак кілька посадовців вважають, що звільнення були поспішними і могли залишити США без достатніх ресурсів у критичний момент.

Патель публічно заявляє, що ФБР має демонструвати "жорсткість". За словами чиновників, у приватних розмовах він так само зациклений на цьому образі. Він навіть висловлював невдоволення тим, який вигляд має символіка ФБР, вважаючи її недостатньо "страшною". Посадовці звикли до таких заяв і часто ставляться до них із іронією, але зазначають, що за цим ховаються серйозні проблеми управління. Один із чиновників сказав: "З одного боку, добре, що він витрачає час на дурниці – це менш небезпечно для правової системи і суспільства. Але з іншого боку, це означає, що у нас фактично немає справжнього керівника ФБР".

Зв'язок Пателя з росіянами: