Польща заявила про кібератаку на ядерний дослідницький центр країни
- Національний центр ядерних досліджень у Польщі зазнав кібератаки, яка ймовірно була здійснена з Ірану, але була безуспішною.
- Віцепрем'єр Польщі повідомив, що кібератаку вдалося зупинити, наслідків через це немає, інцидентом займаються відповідні служби.
Сервери Національного центру ядерних досліджень поблизу Варшави зазнали кібератаки. Утім, вона виявилася безуспішною. Імовірно, кібератаку здійснили з території Ірану, проте є деякі нюанси.
Відповідну інформацію розповів віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Про це повідомляє RMF24.
Що відомо про кібератаку на Польщу?
Польський міністр повідомив про кібератаку на Національний центр ядерних досліджень країни, яка сталася останніми днями. Імовірно, вона була спрямована з Ірану, проте, на його думку, такий слід може бути прикриттям.
Коли буде доступна остаточна інформація і служби її перевірять, ми перевіримо її, але є багато ознак того, що це відбулося з території Ірану,
– сказав він.
За його словами, кібератака, ймовірно, не була масштабною, проте він назвав подібні дії спробою порушення заходів безпеки. Кшиштоф Гавковський зауважив, що кібератаку вдалося зупинити, тому наслідків немає.
Чиновник додав, що відповідним інцидентом займаються усі необхідні служби. Крім вищезгаданого, він зазначив, що центр "є безпечним".
До слова, нещодавно через загострення ситуації Польща почала евакуацію своїх громадян з Близького Сходу. Президент Кароль Навроцький підписав рішення стосовно залучення польського військового контингенту.
Що цьому передувало?
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна прагне отримати власну ядерну зброю, оскільки Європа вже нарощує оборонні заходи на тлі невизначеності щодо готовності США захищати континент.
Також польський прем'єр-міністр контактував зі Швецією та Данією, які зацікавлені у подібному проєкті. Повідомляли, що наступний раунд обговорень відбудеться на саміті з ядерної енергетики в Парижі 10 березня.