Відповідну інформацію розповів віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Про це повідомляє RMF24.

Що відомо про кібератаку на Польщу?

Польський міністр повідомив про кібератаку на Національний центр ядерних досліджень країни, яка сталася останніми днями. Імовірно, вона була спрямована з Ірану, проте, на його думку, такий слід може бути прикриттям.

Коли буде доступна остаточна інформація і служби її перевірять, ми перевіримо її, але є багато ознак того, що це відбулося з території Ірану,

– сказав він.

За його словами, кібератака, ймовірно, не була масштабною, проте він назвав подібні дії спробою порушення заходів безпеки. Кшиштоф Гавковський зауважив, що кібератаку вдалося зупинити, тому наслідків немає.

Чиновник додав, що відповідним інцидентом займаються усі необхідні служби. Крім вищезгаданого, він зазначив, що центр "є безпечним".

До слова, нещодавно через загострення ситуації Польща почала евакуацію своїх громадян з Близького Сходу. Президент Кароль Навроцький підписав рішення стосовно залучення польського військового контингенту.

Що цьому передувало?