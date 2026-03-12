Соответствующую информацию рассказал вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. Об этом сообщает RMF24.

Что известно о кибератаке на Польшу?

Польский министр сообщил о кибератаке на Национальный центр ядерных исследований страны, которая произошла в последние дни. Предположительно, она была направлена из Ирана, однако, по его мнению, такой след может быть прикрытием.

Когда будет доступна окончательная информация и службы ее проверят, мы проверим ее, но есть много признаков того, что это произошло с территории Ирана,

– сказал он.

По его словам, кибератака, вероятно, не была масштабной, однако он назвал подобные действия попыткой нарушения мер безопасности. Кшиштоф Гавковский отметил, что кибератаку удалось остановить, поэтому последствий нет.

Чиновник добавил, что соответствующим инцидентом занимаются все необходимые службы. Кроме вышеупомянутого, он отметил, что центр "является безопасным".

К слову, недавно из-за обострения ситуации Польша начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока. Президент Кароль Навроцкий подписал решение о привлечении польского военного контингента.

Что этому предшествовало?