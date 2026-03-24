Кім Чен Ин назвав головного противника КНДР та виступив із погрозами

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом для країни. Він наголосив, що будь-яка провокація з боку Сеулу матиме "нещадні наслідки".

Північна Корея обговорювала зміну конституції, але невідомо, чи закріплять там статус Південної Кореї саме як "ворожої держави". Про це повідомили в Yonhap News.

Про які провокації та погрози розповів Кім?

Глава КНДР офіційно назвав Південну Корею "головним ворогом країни". Він також пообіцяв докласти зусиль для "боротьби з ворожими силами" проти Пхеньяна.

Вона (Південна Корея – 24 Канал) заплатить за будь-яку провокацію

– пригрозив Кім.

Північнокорейський диктатор також звинуватив США у нібито проведенні терористичних атак і вторгненні до різних регіонів світу. Ймовірно, Кім натякнув на ситуацію на Близькому Сході.

Він також заявив про готовність й надалі розвивати ядерне озброєння та забезпечувати "швидку й точну" боєздатність своїх ядерних сил до реагування на "стратегічні загрози".

