Кім Чен Ин назвав головного противника КНДР та виступив із погрозами
- Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом і погрожував "нещадними наслідками" за провокації.
- Північна Корея розглядала зміну конституції, але неясно, чи визнають вони Південну Корею "ворожою державою".
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом для країни. Він наголосив, що будь-яка провокація з боку Сеулу матиме "нещадні наслідки".
Північна Корея обговорювала зміну конституції, але невідомо, чи закріплять там статус Південної Кореї саме як "ворожої держави". Про це повідомили в Yonhap News.
Дивіться також Північна Корея запустила 10 балістичних ракет на тлі навчань США і Південної Кореї
Про які провокації та погрози розповів Кім?
Глава КНДР офіційно назвав Південну Корею "головним ворогом країни". Він також пообіцяв докласти зусиль для "боротьби з ворожими силами" проти Пхеньяна.
Вона (Південна Корея – 24 Канал) заплатить за будь-яку провокацію
– пригрозив Кім.
Північнокорейський диктатор також звинуватив США у нібито проведенні терористичних атак і вторгненні до різних регіонів світу. Ймовірно, Кім натякнув на ситуацію на Близькому Сході.
Він також заявив про готовність й надалі розвивати ядерне озброєння та забезпечувати "швидку й точну" боєздатність своїх ядерних сил до реагування на "стратегічні загрози".
Що відомо про ядерну зброю в КНДР?
Ескалація війни на Близькому Сході зміцнила переконання КНДР у необхідності розвитку ядерної програми як засобу виживання режиму.
Країна має близько 50 ядерних боєголовок і достатньо матеріалу для створення ще 40, незважаючи на міжнародні санкції та дипломатичні зусилля щодо денуклеаризації.
Також Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку, Кім Джу Е, відповідальною за контроль над ядерним арсеналом Північної Кореї. Джерела в розвідці стверджують, що її готують до майбутнього командування Корейською народною армією, і вона вже бере участь у брифінгах.