На захист Кіпру і проти Ірану: Європа перекидає авіаносець, фрегати та есмінець
- Франція, Велика Британія та Греція відправили кораблі до Кіпру для протистояння Ірану після його атак.
- Серед розгорнутих сил — авіаносець "Шарль де Голль", фрегат HN Kimon, есмінець HMS Dragon та винищувачі Rafale.
Лідери Франції, Великої Британії та Греції заявили про відправку кораблів до Кіпру. За попередні дні Іран кілька разів атакував Кіпр і британські бази на ньому.
Задля протистояння Ірану Франція відправила авіаносець "Шарль де Голль", Греція – фрегат HN Kimon, а Велика Британія – есмінець HMS Dragon. Про рішення лідерів інформують європейські ЗМІ.
Чому Європа направила кораблі на Кіпр?
До Кіпру від Франції також прямує фрегат "Лангедок", а авіаційну присутність у регіоні посилили винищувачами Rafale, повідомили в BMF Business.
Відправлений грецький фрегат оснащений сучасними радарами, системами виявлення та далекобійними зенітними ракетами. Це суттєво посилює спроможності країни контролювати та запобігати загрозам в Егейському і Середземному морях.
В The Guardian повідомили, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що корабель HMS Dragon буде розгорнутий разом із двома гелікоптерами Wildcat, здатними боротися з безпілотниками.
Велика Британія ухвалила це рішення після того, як Франція заявила про аналогічне військове розгортання.
Нагадаємо, що іранський дрон 1 березня 2026 року влучив у британську базу "Акротірі" на Кіпрі. Країна розпочала евакуацію сімей з бази як тимчасовий захід.
Останні новини про конфлікт з Іраном
Іран 3 березня атакував дроном консульство США в Дубаї. Країна офіційно підтвердила удар, на місці спалахнула пожежа.
Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість військових дій у відповідь на іранські атаки. Внаслідок ударів по країні загинуло троє іноземців та поранено близько 70 осіб.
Іран пригрозив ракетними ударами по європейських містах, якщо країни ЄС підтримають військові дії проти нього.