Подвійна гра: Китай обіцяє допомогу Україні, але співпрацює з Росією

Китай публічно декларує готовність сприяти Україні, однак водночас може надавати приховану підтримку Росія у війні. Посол США в НАТО Метью Вітакер звинуватив Пекін у тому, що хоча він "має можливість зупинити вторгнення, але вирішив цього не робити".

Подвійна позиція Китаю викликає занепокоєння серед союзників України. Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерела та оцінки західних чиновників.

Що відомо про подвійну стратегію Китаю?

Офіційно Китай наголошує на необхідності мирного врегулювання війни та неодноразово заявляв про підтримку територіальної цілісності України. Китайські дипломати також говорять про гуманітарну допомогу та роль посередника у можливих переговорах.

Пекін намагається позиціонувати себе як нейтральну сторону та глобального миротворця, уникаючи відкритого засудження Москви.

Водночас за інформацією Fox News, західні чиновники вважають, що Китай може опосередковано допомагати Росії – зокрема через економічну співпрацю, торгівлю технологіями подвійного призначення та підтримку російської економіки.

Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і завтра ж покласти край цій війні, припинивши продаж його технологій подвійного призначення... Китай міг би припинити закупівлю російської нафти і газу. Знаєте, ця війна повністю підтримується Китаєм,

– заявив Вітакер.

Такі дії дозволяють Москві частково компенсувати санкційний тиск і продовжувати війну проти України.

Аналітики вважають, що Китай намагається балансувати між підтримкою Росії як стратегічного партнера та збереженням економічних відносин із Заходом. Саме тому офіційна риторика Пекіна часто відрізняється від його практичних кроків.

Подвійні сигнали Китаю викликають занепокоєння серед союзників України, адже потенційна підтримка Росії може вплинути на перебіг війни.

Як Китай допомагає Росії?