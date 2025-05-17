Не США: Сікорський назвав країну, яка може "поставити Путіна на місце"
- Польський міністр закордонних справ закликав Китай підтримати закінчення війни Росії проти України та тиснути на Москву.
- Радослав Сікорський вважає, що Китай, як економічний партнер Росії, може вплинути на неї шляхом торгового ембарго.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Китаю із закликом підтримати закінчення війни Росії проти України.
Польський міністр закликав Пекін до тиску на Москву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesspiegel.
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Хто може тиснути на Росію
На думку Радослава Сікорського, Росія є "економічним васалом" Китаю, і якби Пекін погрожував торговим ембарго, Москва була б змушена підкоритися цьому.
Країна, яка може закінчити війну і поставити Путіна на місце – це Китай,
– заявив він.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін просто "відтягує час" і серйозно ставиться до свого наміру підпорядкувати всю Україну на користь Росії.
"Він все ще переконаний, що може перемогти", – вважає Сікорський.
До слова, раніше Китай закликав Україну та Росію продовжити переговори задля досягнення тривалого миру. У Пекіні сподіваються на справедливу угоду, яка буде прийнятна для всіх сторін конфлікту.