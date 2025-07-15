Китай обіцяє посилити підтримку Росії на тлі погроз Трампа
- Китай пообіцяв посилити підтримку Росії після заяв Дональда Трампа про можливе запровадження мит.
- Президент Сі Цзіньпінь наголосив на необхідності взаємної підтримки з Москвою на багатосторонніх форумах.
Китай заявив про намір посилити підтримку Росії на тлі останніх висловлювань Дональда Трампа щодо можливого запровадження мит.
Відповідні обмеження можуть стосуватися торгівельних партнерів Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
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Якої позиції дотримується Китай?
Президент Китаю Сі Цзіньпінь заявив про необхідність Москви та Пекіну "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах" після нещодавньої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Крім того, у Китаї стверджують про нібито "поглиблення" довіри між Пекіном та Москвою. Зазначається, що Китай разом з Росією створюють "модель нового типу міжнародних відносин". Пекін наголошує на нейтралітеті країни.
Водночас міністр закордонних справ Китаю, за даними видання, заявив, що його країна не може дозволити собі програшу Росії у війні проти України, оскільки боїться, що Вашингтон тоді перемикне свою увагу на Пекін.
До слова, генсек НАТО Марк Рютте вважає, що у випадку нападу Китаю на Тайвань, Сі Цзіньпін може змусити Путіна атакувати НАТО, щоб відвернути увагу Заходу. Крім того, КНР координує свої дії з КНДР та Іраном.