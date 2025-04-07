Пекін використовує рідкісноземельні метали як зброю у торговій війні з Трампом, – Bloomberg

У відповідь на мита президента США Дональда Трампа Пекін заявив, що посилить контроль за експортом семи видів рідкісноземельних металів. Таким чином Китай використовує критично важливі мінерали як торгівельну зброю.

Такі дії можуть дестабілізувати постачання ключових матеріалів, які використовують у високотехнологічному виробництві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Як прості американці постраждають від тарифів Трампа

Як Китай відповів на мита Трампа

У списку рідкісноземельних металів, над якими Пекін посилить контроль, самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій. Варто зауважити, що ці заходи не є загальною забороною. Проте, згідно з ними, будь-які поставки за кордон піддаватимуться посиленому контролю, включно з тим, хто купує і з якою метою.

У міністерстві торгівлі Китаю також заявили, що контроль над так званими товарами подвійного призначення, які мають військове застосування, відповідає інтересам національної безпеки, регіональної стабільності та миру в усьому світі.

Зазначимо, що на частку Пекіну припадає майже 70% світового видобутку рідкісноземельних металів. За останні два роки Китай на тлі торгової напруженості вже запровадив експортні обмеження на інші критично важливі ресурси, такі як галій, германій, графіт і сурма.

Нагадаємо, що Сполучені Штати ввели мита на китайські товари. З 9 квітня вони сягнуть понад 50%. Проте в Пекіні відповіли на нові тарифи та оголосили про введення 34% мита на весь імпорт із США.