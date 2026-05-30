Дрони російські – "мозок" китайський: як Пекін допомагає Москві з виробництвом "Шахедів"

Країна-агресорка продовжує та помітно нарощує масове виробництво ударних дронів для терору українських міст. Відбувається все це не без допомоги Китаю.

Саме Пекін постачає переважну більшість компонентів для виробництва "Шахедів", зокрема мікрочіпи, які керують польотом і наведенням на ціль. Відповідні дані навели у матеріалі The Telegraph.

Як Китай грає на руку Кремлю?

У російському Татарстані працює гігантський виробничий комплекс "Алабуга". Раніше там могли зробити приблизно 10 дронів на день. Нині ж масштаби зросли до 404 БпЛА, й темпи продовжують збільшуватися.

До слова, "Алабуга" не є прихованим об'єктом – його розташування добре відоме. Аналітикиня Інституту вивчення війни Кароліна Хірд наголошує, що зі зростанням можливостей українських далекобійних дронів цей об'єкт може стати потенційною ціллю для ударів.

Щомісяця росіяни виробляють понад 5 тисяч "Шахедів". А протягом останніх 30 днів країна-агресорка запустила на українські міста більш ніж 8 тисяч таких безпілотників.

Зверніть увагу! За даними Науково-дослідного інституту військової розвідки України, близько 65% компонентів цих безпілотників мають китайське походження. Йдеться про мікрочіпи, антени, акумулятори, вуглецеве волокно та FPGA-процесори, які виконують роль ключових обчислювальних елементів і фактично є "мозком" дронів.

Аналітики зазначають, що використання китайської електронної бази дало змогу не лише масштабувати виробництво "Шахедів", а й підвищити їхні технічні характеристики. Нові модифікації мають більший радіус дії та краще протистоять засобам радіоелектронної боротьби.

Старший науковий співробітник Інституту науки та міжнародної безпеки Спенсер Фараґассо заявив, що Китай фактично став ключовим постачальником для російського оборонно-промислового комплексу. На його думку, Пекін забезпечив Росію критично важливими технологіями та ресурсами для виробництва озброєнь, тим самим опосередковано бере участь у війні.

Він також зазначив, що Китай намагається приховувати ці зв'язки, зокрема шляхом "очищення" торговельної статистики та маскування логістичних потоків.

Показово, наскільки змінилася структура витрат на виробництво дронів: якщо у 2022 році Росія купувала їх в Ірану приблизно за 20 тисяч доларів, то нині завдяки локальному виробництву та китайським комплектуючим собівартість знизилася до 7 – 10 тисяч доларів за одиницю.

За оцінками експертів, за відсутності змін Росія може вийти на рівень виробництва до 10 тисяч безпілотників щомісяця до кінця 2026 року.

Раніше ГУР повідомляло, що Росія планує виготовити близько 110 тисяч безпілотників, з яких 60 тисяч – ударні далекобійні дрони, а 50 тисяч – хибні цілі.. За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, якщо ці плани будуть реалізовані, до кінця 2026 року Росія зможе виробляти приблизно 450 дронів на добу, з яких близько 55% становитимуть "Шахеди". На початку 2027 року цей показник може зрости до 500 дронів щодня. Експерт підкреслює, що такі темпи виробництва є критичними і мають бути враховані в оборонному плануванні європейських країн.