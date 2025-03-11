Китай прокоментував перемовини України та США у Саудівській Аравії

Пекін підтримує всі зусилля, які можуть посприяти мирному врегулюванню "кризи" в Україні, і сподівається на знаходження спільного справедливого і тривалого рішення.

Про це у вівторок, 11 березня, заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на тлі переговорів у Джидді, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву МЗС Китаю.

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Що заявили у Китаї про переговори у Джидді

Коментуючи переговори української та американської делегацій у Джидді, речниця китайського дипломатичного відомства позитивно висловилася про цілі та наміри зустрічі офіційних представників Києва та Вашингтона.

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Ми сподіваємося, що сторони зможуть знайти справедливе та тривале рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін,

– заявила вона.

За словами Мао Нін, Китай готовий надалі співпрацювати з міжнародним товариством і продовжувати відігравати конструктивну роль задля політичного врегулювання "української кризи".

До слова, на перемовини відреагували й в Росії. Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія розраховує "якимось чином" отримати від США інформацію про перебіг американсько-українських переговорів.