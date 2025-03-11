Об этом во вторник, 11 марта, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на фоне переговоров в Джидде, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление МИД Китая.

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Что заявили в Китае о переговорах в Джидде

Комментируя переговоры украинской и американской делегаций в Джидде, представитель китайского дипломатического ведомства положительно высказалась о целях и намерениях встречи официальных представителей Киева и Вашингтона.

Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию кризиса. Мы надеемся, что стороны смогут найти справедливое и длительное решение, которое будет приемлемо для всех сторон,

– заявила она.

По словам Мао Нин, Китай готов в дальнейшем сотрудничать с международным обществом и продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса".

К слову, на переговоры отреагировали и в России. Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает "каким-то образом" получить от США информацию о ходе американо-украинских переговоров.