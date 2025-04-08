Китай здійснює "м'яку" експансію у світі: чи здатний він на агресивніші дії проти Заходу

Китай попри спроби Дональда Трампа вплинути на економіку через введення тарифів, продовжує експансію на світовому рівні. Реалізацію її він здійснює по кількох напрямках.

Китайські компанії отримали право на будівництво стратегічного порту Анкалія в Грузії, виключивши з проєкту США. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Китай розробляє три глобальні проєкти, спрямовані на благо країни.

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Копіюють технології і заробляють на цьому гроші

Ступак зазначив, що перший з цих проєктів, широко відомий – "Один пояс, один шлях".

Тому історія про грузинський порт, який придбали китайські інвестори, цілком вкладається в цю концепцію,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Ця ініціатива має широке значення та передбачає фінансування китайським урядом різноманітних інфраструктурних проєктів в різних країнах світу, наприклад в Пакистані, Малайзії.

Китай дає гроші цим країнами, а потім вони не можуть їх повернути. Тоді Пекін забирає інфраструктурний проєкт, який профінансував, за борги,

– зазначив він.

Другий проєкт має назву "Військово-цивільна ініціатива", коли китайці працюють по всьому світу на благо Китаю.

Якщо, наприклад, десь на Манхеттені якийсь китайський громадянин отримав доступ до певних американських технологій, то він, за словами Ступака, має обов'язково передати їх китайському уряду.

Далі у Китаї, умовно кажучи, ці технології скопіюють, зроблять зворотній інженерінг, розберуть на деталі та відтворять своїми засобами. А потім будуть заробляти на цьому гроші,

– пояснив колишній співробітник СБУ.

Третій проєкт – "Зроблено в Китаї 2025". В його межах залучаються іноземні фахівці зі своїми технологіями, яких агітують привозити їх до Китаю. Там починають з ними працювати, платити їм шалені гроші. Проте китайці весь час підглядають за цими спеціалістами – як працюють їхні технології.

Коли контракт завершується, як відзначив він, фахівців виганяють з країни і китайці починають працювати з їх технологіями самостійно.

Пекін здійснює одночасно багато проєктів, загальна мета яких – отримати перевагу над західним світом у найближчі 20 років.

Водночас своєю експансійною політикою Китай кидає виклик НАТО, стаючи його реальним противником.

Проте, за словами Івана Ступака, Пекін дуже давно не мав досвіду активних бойових дій. Китайські військові та техніка на картинці виглядають перфектно. Однак важко припустити, чи здатна армія Китаю ефективно воювати.

Нагадаємо, що керівник Центру протидії корупції Андрій Коваленко наголосив, що Китай має намір посунути сили НАТО в Чорному морі. Про це свідчить те, що Грузія дозволила китайцям побудувати стратегічний порт Анкалія. При цьому Сполучені Штати Америки були відсунуті від цього проєкту.

За словами Коваленка, Китай має присутність і в інших проєктах в Грузії – в Поті, Батумі, а також у Вірменії, Абхазії. Тому стратегія Пекіну полягає в тому, щоб, зокрема, "витіснити НАТО зі східної частини Чорного моря", а також "розширити військово-логістичну мережу Китаю під виглядом цивільних об’єктів".

Керівник ЦПД вважає, що це – "сигнал для Альянсу", адже коли порт Анкалія почне працювати, "Китай отримає більший доступ до Європи напряму, минаючи Арктику й Україну".