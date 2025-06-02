"Точка неповернення для США та Європи": що зруйнує абсолютно всю світову безпеку

Китай наближається до повної готовності до вторгнення у Тайвань. Китайсько-тайванська війна стане для світу стане точкою неповернення та зруйнує колишній світовий порядок, який будувався після Другої світової війни.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Олег Постернак. За його словами, це буде означати, що США та Європа не здатні його захистити.

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"Китайсько-тайванська війна стане для світу стане точкою неповернення у багато інших процесів. Це буде повний розпис у безпорадності США та Європи захистити принципи, за якими будувався світопорядок після Другої світової війни. Це буде фінальний цвях у труну колишнього світового порядку", – сказав він.

Зверніть увагу! Видання Financial Times пише, що Китай нарощує військову присутність навколо Тайваню та підвищує бойову готовність до раптового удару. Зазначається, що сили КНР можуть перейти до наступу буквально в будь-який момент.

Дії США щодо Китаю

Олег Постернак зазначив, що американці це прекрасно знають. Тому Китай для США є головним економічним, геополітичним і стратегічним ворогом. Ймовірно, що на саміті НАТО Штати намагатимуться нав’язати цю модель, щоб Альянс почав активно виходити на азійський регіон.

Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо Китай не хоче, щоб НАТО було залучено до справ Азії, він повинен запобігти залученню Північної Кореї на європейську землю. Мовиться про допомогу Росії у війні проти України з боку КНДР. Це був легкий, але промовистий шантаж.

У червні треба буде слідкувати за діями американців щодо Китаю. Вони вже втратили час. Російсько-українська війна багатьма американцями сприймається як така, яка змусила їх звертати увагу на процеси, які, на їхню думку, менш стратегічно важливі, ніж суперництво з головним ворогом, яким є Китай,

– вважає політтехнолог.

Він додав, що тепер питання Росії, її ролі у протистоянні між США та КНР стоїть актуально, як ніколи. На жаль, український фактор став заручником геополітичного трикутника Москва – Вашингтон – Пекін.