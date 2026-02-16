"Китаю вигідна війна в Україні": що криється за підступною позицією Пекіна

Китай знову заявив, що не є стороною війни в Україні та не може вплинути на її завершення. Водночас Пекін декларує підтримку мирного процесу й наголошує на ролі Європи.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу заявив, що за цією позицією стоїть прагматичний розрахунок. За його словами, Китаю вигідне затягування війни, але без повної поразки чи перемоги Росії.

Китаю вигідна затяжна війна

Пекін діє виключно з позиції власної вигоди та довгострокових інтересів. Ослаблена Росія, яка дедалі більше залежить від китайського ринку та технологій, для Китаю є зручним партнером. Водночас Пекіну не потрібна ані повна поразка Москви, ані її перемога.

Китаю вигідна війна. Китаю вигідна ослаблена Росія, яка все більше налазить на китайську інформаційно-товарну голку. Китаю потрібний слабкий васал,

– заявив Пендзин.

За його словами, Китай зацікавлений у тому, щоб Росія залишалася в стані виснаження. Чим довше триває війна, тим слабшою стає російська економіка і тим глибшою є її залежність від Пекіна. Саме така модель забезпечує Китаю максимальний вплив.

Китай не хоче, щоби Росія програла. Але Китай не хоче, щоби Росія і виграла. Китай хоче, щоби Росія мучилась і воювала,

– наголосив він.

Він підкреслив, що це стратегія повільного посилення власних позицій через чужу війну. У такій конфігурації Китай отримує економічні дивіденди та політичні важелі без прямої участі в конфлікті.

Пекін намагається сидіти на двох стільцях

Пендзин зауважив, що Китай водночас зберігає тісні економічні зв'язки з Росією і не хоче псувати відносини з Європейським Союзом. ЄС залишається величезним ринком для китайських товарів, тому Пекін обережно балансує між двома сторонами. У цій логіці Україна також розглядається як частина майбутнього європейського простору.

Китай буде намагатися сидіти на двох стільцях, тому що це йому фінансово вигідно. Китай нічого не робить безкоштовно,

– наголосив Пендзин.

За його словами, навіть надання енергетичної допомоги Україні не є проявом альтруїзму. Китай зацікавлений у продовженні торгівлі та збереженні доступу до українського ринку. Водночас він продовжує купувати в Росії енергоносії зі значними знижками, посилюючи власну економічну позицію.

Китай буде і далі затягувати Росію в свої економічні зашморги, купляючи в неї з величезною знижкою енергоносії, і продовжуючи тісні стосунки з Європейським Союзом,

– зауважив він.

Він підкреслив, що така багатовекторність дозволяє Пекіну мінімізувати ризики і водночас нарощувати вплив. У цій стратегії немає місця швидким рішенням чи різким крокам.

Китай грає у довгу

Китай мислить категоріями десятиліть і навіть століть, а не місяців чи років. Система управління Китаю дозволяє реалізовувати довгострокові стратегії без внутрішніх політичних коливань. Саме тому Пекін не поспішає і уважно спостерігає за розвитком подій.

Китай нікуди не спішить. Має надзвичайно довгострокові плани і виконує їх дуже-дуже повільно,

– зазначив Пендзин.

За його словами, китайська політична філософія передбачає досягнення цілей опосередковано, використовуючи конфлікти інших держав. У цьому контексті війна в Україні створює для Пекіна можливість розширювати економічний і політичний вплив без прямого втручання. Китай прагне посилювати свої позиції у світі, який поступово стає біполярним.

Китай зацікавлений у продовженні цієї війни. Тому він не буде нічого робити, щоб ця війна закінчилась,

– наголосив він.

Пекін і надалі балансуватиме між різними центрами сили, посилюючи власний вплив у Європі, Африці та Латинській Америці. У цій стратегії головне – виграти час і скористатися слабкістю інших.

