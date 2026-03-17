Послідовна позиція, – аналітик розкрив, у чому зацікавлений Китай щодо операції в Ірані

Один з ключових геополітичних гравців у конфлікті, що розпалюється на Близькому Сході, є Китай. На нього тисне Дональд Трамп щодо сприяння розблокуванню Іраном Ормузької протоки, інакше президент США може скасувати свій візит до Китаю, який мав відбутися за кілька тижнів. Важливо, як на це відреагує Пекін

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, чи готовий Китай загострити конфлікт зі США і вступити з ними у протистояння. Він пояснив, як ситуація на Близькому Сході вливає на позиції Пекіну.

Чи готовий Пекін вступити у конфлікт Близькому Сході?

Богданов зазначив, що Китай не має глибинної стратегії. Китайці дуже хочуть переконати усіх, що у них є хитрий план, проте жодних його ознак не було виявлено.

"До того ж Китай зараз не є країною, яка збирається з кимось системно воювати. Як й інші специфічні диктатури, він хоче здобувати результати шляхом мінімізації своєї участі у глобальних конфліктах. Це послідовна позиція, яку Пекін успішно просуває. В принципі на сьогодні у нього немає жодних особливих ресурсів для того, щоб вести повномасштабну велику війну", – впевнений спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Зверніть увагу! Політолог Олег Саакян звернув увагу на те, що США та Ізраїль під час атак на Іран уникають уражати об'єкти нафтовидобутку, нафтопереробки та енергетичного сектору. Відомо, що Іран є "бензоколонкою" для Китаю, і обстріли цих об'єктів стали б "червоною лінією" для Пекіну, який міг би активізуватися щодо конфлікту на Близькому Сході. А США цього уникають і балансують.

Дональд Трамп, на його думку, фактично зруйнував вплив Китаю на Венесуелу, і Пекін нічого не зробив. Також Сі Цзіньпін не може надати жодної системи підтримки Ірану.

Китай вкрай зацікавлений в тому, щоби нафта якомога швидше йшла. Якщо припустити, що американці заблокують постачання нафти з Ірану до Китаю, але ж Тегеран експортує у день від 2 до 3 мільйонів барелів. А загальний потік з Ормузької протоки – 22 – 23 мільйони барелів,

– наголосив Юрій Богданов.

Це, за його словами, питання щодо того, що Росія нібито компенсує втрати на світовому ринку. Вона може наростити експорт, навіть якщо з неї знімуть усі санкції, на ті самі 2 – 3 мільйони барелів. Тобто вона зможе закрити максимум до 15% втрат через блокування Ормузької протоки. Це, м'яко кажучи, не дуже багато, якщо порівнювати з тим, що потрібно ринку.

Тому, додав він, є дуже багато бравади, інформаційних спецоперацій з усіх боків, але при цьому можливості і американців, і іранців, і китайців, і росіян дуже обмежені.

