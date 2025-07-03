ЄС шокований відвертістю Китаю: той заявив, що не допустить поразки Росії в Україні, – ЗМІ

Китай став головним постачальником для воєнної машини Росії. Про це неодноразово говорили президент Зеленський і представники НАТО. Пекін натомість заперечує звинувачення у наданні Кремлю військової допомоги.

Так, КНР назвала "наклепом" слова генсека НАТО, який на саміті Альянсу чітко заявив про те, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні, передає 24 Канал.

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Пекін заступився за Москву

Як пишуть ЗМІ, очільник МЗС Китаю Ван І 2 липня заявив головній дипломатці ЄС Каї Каллас, що Пекін не може дозволити Росії програти у війні в Україні. Така позиція КНР нібито зумовлена побоюваннями, що у разі поразки Кремля Сполучені Штати повністю переключать свою увагу на Китай.

Деяких чиновників ЄС відвертість Вана здивувала, оскільки МЗС Китаю регулярно стверджує, що країна "не є стороною конфлікту"

Водночас Ван відкинув звинувачення в тому, що Китай матеріально підтримує військові зусилля Росії – фінансово чи військово. Він заявив, що якби це було так, конфлікт вже давно закінчився б.

Під час марафонської чотиригодинної дискусії, що охопила широкий спектр геополітичних і торговельних розбіжностей, Ван, за словами очевидців, неодноразово "читав лекції з історії" Каллас.

Деякі європейські чиновники вважають, що Ван намагався дати Каллас урок реалістичної політики, у тому числі пояснюючи китайське переконання, що США невдовзі повністю зосередяться на Східній Азії.

Одне з тлумачень заяв Вана полягає в тому, що, хоча Китай і не бажав війни, її затягування може стратегічно вигідне Пекіну – допоки США зайняті в Україні.