Виступає за мир: Китай закликав Україну та Росію знайти корінь "конфлікту"
- Ван Ї підкреслив, що Пекін підтримує зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни в Україні.
- Китай закликає сторони зосередитися на пошуку причин "конфлікту".
В Китаї заявили, що підтримують зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни в Україні. Також Пекін закликає сторони зосередитися на пошуку "причин конфлікту".
На цьому наголосив глава МЗС Китаю Ван Ї під час зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу китайського зовнішньополітичного відомства.
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Пекін хоче, щоб Україна і Росія знайшли "корінь конфлікту"
Очільник МЗС Китаю заявив, що у нинішніх умовах глобальної нестабільності країни БРІКС мають відігравати активну роль у підтримці миру, розвитку та справедливості у світі.
Ван Ї закликав партнерів дотримуватись неупередженої позиції, посилювати співпрацю з ООН і сприяти політичному врегулюванню конфліктів, зокрема в Україні та на Близькому Сході.
Китай підтримує всі кроки, що ведуть до мирного вирішення "українського конфлікту", і сподівається, що сторони зможуть з'ясувати його першопричини та досягти збалансованої, довготривалої й обов'язкової мирної угоди,
– наголосив він.