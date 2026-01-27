У Північній Кореї збудують меморіал на честь вбивць українців

У КНДР незабаром з'явиться перший музей, присвячений загиблих за кордоном військовим. Йдеться про північнокорейських солдатів, які воювали за Росію проти України.

25 січня Кім Чен Ин відвідав художню студію "Мансуде" в Пхеньяні. Там лідер Північної Кореї оглянув низку скульптур і мистецьких об'єктів, які будуть встановлені в Меморіальному музеї бойових подвигів закордонних військових операцій, пише Yonhap.

Дивіться також Російське судно Ursa Major, яке затонуло торік, таємно перевозило 2 ядерні реактори для КНДР

Що відомо про вшанування корейських солдатів, які загинули за Путіна?

Серед них – вежа та декоративні гравіювання для зовнішньої стіни.

У жовтні Північна Корея розпочала будівництво музею на честь молодих солдатів країни, які загинули, воюючи на боці Росії у війні проти України.

Раніше цього місяця Кім відвідав будівельний майданчик музею в Пхеньяні та символічно вкинув першу лопату землі під час висадження дерев.

Кім високо оцінив скульптури, зазначивши, що вони створені так, аби назавжди передати "легендарні подвиги та славне життя гідних синів КНДР – захисників честі".

Державне видання KCNA також процитувало слова диктатора про те, що північнокорейська армія "довела перед часом закон сили — незмінну істину, що сильні духом завжди виходять переможцями».

Агентство додало, що Кім наголосив на "необхідності забезпечити високий художній рівень і вишукану досконалість у кожній деталі", щоб відвідувачі музею могли "відчути віру в неминучу перемогу, яку плекали героїчні солдати", і завжди пам'ятали про них.

Оприлюднені KCNA фотографії показують, що скульптури зображають бойові сцени або солдатів у повному спорядженні, у два – три рази більших за людський зріст.

Художня студія "Мансуде" є провідною державною мистецькою установою, відповідальною за створення основних творів мистецтва для пропагандистської діяльності режиму.

Що відомо про участь північнокорейських військових у війні проти України?