Війна в Ірані спонукає Північну Корею активніше розвивати власну ядерну програму, – The Guardian

Ескалація війни на Близькому Сході та загроза існуванню іранського режиму, ймовірно, зміцнили переконання Північної Кореї у необхідності розвивати власний ядерний арсенал.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Яку стратегію обрала КНДР?

Для Кім Чен Ина та династії, що керує Північною Кореєю з моменту її заснування у 1948 році, ядерна програма є насамперед питанням виживання режиму.

КНДР вже кілька років активно розвиває ядерну програму, попри санкції ООН і спроби адміністрації Трампа через дипломатію домогтися денуклеаризації Корейського півострова.

Перше ядерне випробування Пхеньян провів ще у 2006 році, а останнє – у 2017-му. Водночас досі залишаються сумніви щодо точного розміру арсеналу країни та її здатності "поєднати" мініатюрну ядерну боєголовку з міжконтинентальною ракетою, яка могла б досягти території США.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру за 2025 рік, Північна Корея має близько 50 ядерних боєголовок і достатньо матеріалу, щоб створити ще приблизно 40.

Водночас рішення Кіма зробити ядерне стримування пріоритетом і формування неформального партнерства з Росією та Китаєм, на думку аналітиків, допомогло йому уникнути долі колишніх лідерів Іраку та Лівії, а тепер – потенційно й Ірану.

Реакція МЗС КНДР на війну в Ірані також була стриманою: відомство засудило удари США та Ізраїлю як "незаконний акт агресії", що нібито демонструє "гегемоністські" наміри Вашингтона, однак не згадало Трампа особисто.

Це залишає простір для можливого відновлення переговорів щодо ядерної програми – за умови, що США відмовляться від вимоги повної денуклеаризації та визнають Північну Корею ядерною державою,

– йдеться в матеріалі The Guardian.

Наразі аналітики не до кінця впевнені, чи відкриє війна США та Ізраїлю з Іраном нові можливості для переговорів Вашингтона з КНДР, або ж змусить північнокорейський режим ще більше "закритися в собі".

Китай також проводить ядерні випробування