У КНДР внесли зміни до конституції: вони передбачають ядерний удар в разі вбивства Кім Чен Ина

Північна Корея внесла зміни до своєї конституції, які передбачають автоматичний ядерний удар у відповідь у разі загибелі Кім Чен Ина внаслідок дій іноземного противника.

Про це повідомляє The Telegraph.

Які зміни ухвалили в КНДР?

За словами журналістів, зміни до конституції КНДР вирішили внести після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час спільної операції США та Ізраїлю.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Вищої народної асамблеї КНДР, яке відбулося 22 березня в Пхеньяні.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, Кім Чен Ин контролює ядерні сили країни, однак нові положення формалізують процедури для завдання удару у відповідь у разі його недієздатності або загибелі.

Якщо система командування та управління ядерними силами держави опиняється під загрозою внаслідок атак ворожих сил... ядерний удар має бути завдано автоматично та негайно,

– йдеться в оновленій стаття 3 закону про ядерну політику.

Професор Андрій Ланков з Університету Кукмін у Сеулі зазначив, що подібний підхід, імовірно, існував і раніше, однак тепер він отримав додаткове значення після закріплення в конституції.

Іран став сигналом тривоги. Північна Корея побачила вражаючу ефективність американо-ізраїльських атак з обезголовлення, які знищили більшу частину іранського керівництва, і тепер вони, мабуть, налякані,

– пояснив Ланков.

Водночас реалізувати подібну операцію проти Кіма було б значно складніше, ніж в Ірані – через майже повністю закриті кордони Північної Кореї та жорсткий контроль над будь-якими контактами з іноземцями.

Як зазначають у The Telegraph, ізраїльська розвідка в Ірані змогла відстежити місцеперебування лідерів через зламані камери спостереження, однак у Пхеньяні повторити такий підхід складно через обмежену систему відеоспостереження та контрольований інтернет.

Відомо також, що Кім боїться за власну безпеку, пересувається під охороною, уникає авіаперельотів і зазвичай користується броньованим потягом.

Довідка. Північна Корея продовжує нарощувати свій ядерний арсенал: наразі, за даними ЗМІ, країна має вже 50 боєголовок та ресурси для створення нових. Повідомляється також, що масований одночасний запуск близько 20 міжконтинентальних балістичних ракет може перенавантажити американську систему ПРО. У такому випадку запасу перехоплювачів США може не вистачити для відбиття атаки.

Хто є головним противником КНДР?

Лідер КНДР Кім Чен Ин неодноразово називав Південну Корею "головним ворогом країни". Він також обіцяв докласти зусиль для "боротьби з ворожими силами" проти Пхеньяна.

Окрім цього, диктатор заявляв про готовність й надалі розвивати ядерне озброєння та забезпечувати "швидку й точну" боєздатність своїх ядерних сил до реагування на "стратегічні загрози".

У лютому цього року стало відомо, що Кім Чен Ин доручив своїй неповнолітній доньці Кім Джу Е одну з ключових ролей у ракетній структурі – вона відповідає за контроль над ядерним арсеналом країни. Джерела в розвідці стверджують, що цей крок має на меті поступову підготовку її до командування Корейською народною армією.

ЗМІ також пишуть, що генерали вже проводять для неї окремі брифінги, а в окремих випадках вона може давати вказівки, попри те, що формальним керівником структури з кінця 2023 року є Чан Чанг Ха.