The Times спрогнозувала, коли завершиться війна в Україні

Війна в Україні може затягнутися ще на кілька років, прогнозує The Times. Оглядач Роджер Бойс вважає, що бойові дії можуть тривати до 2027 року, якщо Захід не забезпечить Київ достатньою підтримкою. Він попереджає, що майбутнє України напряму залежить від готовності Європи взяти на себе більше відповідальності.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times.

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Війна може тривати до 2027 року

Оглядач The Times Роджер Бойс прогнозує, що війна в Україні навряд чи завершиться цього чи наступного року. За його словами, хід бойових дій можуть змінити технологічний прогрес, швидкі удари за розвідданими та посилення ролі європейської "коаліції охочих". Проте він припускає, що бойові дії триватимуть щонайменше до 2027 року.

На думку Бойса, після 2027 року США можуть змістити фокус на Азію через потенційну загрозу з боку Китаю, тож Європа мусить бути готова взяти на себе більшу частину допомоги Україні. Він наголошує, що союзники вже мають створювати альтернативну систему постачання зброї та боєприпасів, аби уникнути ризику різкої зміни політики у Вашингтоні.

Бойс звертає увагу на те, що оборонно-промисловий комплекс Європи поки що недостатньо скоординований. Європейці постачають Україні 12 різних моделей танків, водночас США – лише одну. Розв'язання проблеми розрізнених галузей та повільного виробництва потребує часу і ресурсів, а переломити ситуацію можна лише до 2027 року.

Путін робить ставку на втому українців

Водночас оглядач переконаний, що як Путін, так і Дональд Трамп грають на виснаження України. Кремль прагне знищити українську інфраструктуру та підірвати бойовий дух населення, демонструючи, що без західної допомоги Київ залишиться сам на сам із потужними ударами. Однак Бойс упевнений, що з технологічними перевагами та підтримкою Європи Україна здатна встояти.

Бойс вважає, що до 2027 року Путіна можна загнати у ще тісніший кут, якщо Захід спрямує заморожені російські активи на підтримку України. Це дасть змогу посилити тиск на економіку Росії й підірвати ресурси для ведення війни. Він переконаний, що саме до 2027 року Україна має шанс здобути перевагу і змусити Кремль відмовитися від подальших авантюр.