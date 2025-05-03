Услід за Волцом: кого ще може звільнити Трамп зі своєї адміністрації

Команда Трампа захиталася. Волц пішов з посади радника Трампа з національної безпеки, а стосовно міністра оборони США Гегсета через скандал із поширенням секретної інформації в Signal розширено розслідування. Не все добре й у Віткоффа, спецпосланця американського лідера.

Громадський діяч, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу висловив думку, що навряд чи Гегсет чи Віткофф утримаються довго на своїх посадах.

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Один потрапив у скандал, інший – не досяг ніяких результатів

Поки що Трамп зберіг у своїй команді Гегсета, бо, як зазначив Клочок, не може бути в один день звільнення одразу декількох членів нової адміністрації президента США. Зі слів керівника Центру громадської аналітики, його непрофесійність помітна.

Хто буде у команді Трампа неефективним, той працювати на тій ділянці, якій доручив американський президент, однозначно не буде,

– наголосив Клочок.

Серед тих, хто не досяг успіху у визначеному для нього напрямку, спецпредставник американського президента на Близькому Сході – Віткофф. На думку громадського діяча, маркером безрезультативності його роботи стало дві новини.

По-перше, перенесення чергового раунду переговорів між США та Іраном. По-друге, попередження Трампа про те, що в разі, якщо якась країна надумає купувати в Ірану нафтопродукти, то зіткнеться з шаленими митами, коли захоче вести бізнес з США.

"Це концепція законопроєкту, який зареєстрований у Сенаті Ліндсі Гремом та його колегами від республіканців та демократів. Нібито вже 72 сенатори готові за це проголосувати. Це попередження Ірану, але це і демонстрація того, що нині робота, яку провів Віткофф, не принесла результату", – зауважив Клочок.

Причин цьому багато. Зі слів громадського діяча, Трамп в них не зізнається ніколи. Головна ж причина, на його думку, полягає у тому, що посередником у цьому процесі виступила Москва. Вона не буде діяти в інтересах Сполучених Штатів чи Ірану, а тільки у власних.

Віткоффа в інформпросторі стало дуже мало. Навіть після його останнього візиту до Москви я не бачив жодного коментаря, де б він прокоментував підсумки зустрічі. Це означає, що коментувати нічого, результат не досягнутий,

– зазначив Клочок.

Це, зі слів громадського діяча, сталося тому, що Віткофф потрапив під вплив росіян, в нього з Росією налагоджені давні зв'язки. Трамп ймовірно думав, що це допоможе швидше розв'язати питання російсько-української війни, однак це виявилось помилковим сподіванням.

Нагадаємо, через те, що генеральний секретар Пентагону розширив розслідування стосовно міністра оборони США Гегсета, ризики для нього бути звільненим з посади збільшуються. Адже він заперечував публікацію секретної інформації у чаті месенджера Signal.