США готуються до посилення атак по Ірану протягом наступних 24 годин – CNN
- Сполучені Штати Америки готуються до "значного" посилення атак по Ірану.
- Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може тривати 4 тижні.
США заявили, що перша хвиля ударів по Ірану послабила його систему ППО. Далі вони планують зосередитися на знищенні ракетних і морських спроможностей.
Про це заявив американський високопосадовець, пише CNN.
Читайте також Іран має ракети дальністю 2000 кілометрів: полковник запасу сказав, чи здатні США їх збити
Що далі планують США в Ірані?
Як зазначають США, перша хвиля атак досягла своєї мети. Вона послабила іранську систему оборони. Наступна ціль – зосередитись на знищенні виробництв ракет, безпілотників та військово-морських можливостей країни.
Ми ще навіть не почали бити по них серйозно. Великої хвилі ще не було. Вона скоро настане,
– зазначив раніше Дональд Трамп.
Також чиновник заявив, що численність ракет зменшується, особливо "Томагавки" наземного базування та перехоплювачі SM-3.
Як заявив Трамп, він планує, що війна з Іраном триватиме 4 тижні. Але все відбувається "швидше, ніж очікувалося".
CNN звернувся до Пентагону за коментарем, однак відповіді ще не отримав.
Що нового відомо про конфлікт між США та Іраном?
Унаслідок іранського удару по операційному центру США в цивільному порту Кувейту загинули шестеро американських військових, ще 18 отримали поранення. За даними CNN, атака сталася без оголошення повітряної тривоги та спричинила значні руйнування і пожежу.
Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що масовані удари США по іранських об'єктах триватимуть доти, доки Дональд Трамп не зможе представити їх як політичну перемогу або змусити Тегеран до поступок. Водночас наземна операція малоймовірна, адже зміну режиму можуть здійснити лише самі іранці, попри те що понад 70% населення невдоволені владою.
За оцінкою Шарпа, Іран здатен ще довго відповідати ракетами й дронами. Перед початком війни він мав щонайменше 1800 балістичних ракет середньої дальності, сотні пускових установок і тисячі безпілотників, розосереджених на підземних базах.