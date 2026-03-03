Про це заявив американський високопосадовець, пише CNN.

Що далі планують США в Ірані?

Як зазначають США, перша хвиля атак досягла своєї мети. Вона послабила іранську систему оборони. Наступна ціль – зосередитись на знищенні виробництв ракет, безпілотників та військово-морських можливостей країни.

Ми ще навіть не почали бити по них серйозно. Великої хвилі ще не було. Вона скоро настане,

– зазначив раніше Дональд Трамп.

Також чиновник заявив, що численність ракет зменшується, особливо "Томагавки" наземного базування та перехоплювачі SM-3.

Як заявив Трамп, він планує, що війна з Іраном триватиме 4 тижні. Але все відбувається "швидше, ніж очікувалося".

CNN звернувся до Пентагону за коментарем, однак відповіді ще не отримав.

