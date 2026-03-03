Об этом заявил американский высокопоставленный чиновник, пишет CNN.
Что дальше планируют США в Иране?
Как отмечают США, первая волна атак достигла своей цели. Она ослабила иранскую систему обороны. Следующая цель – сосредоточиться на уничтожении производств ракет, беспилотников и военно-морских возможностей страны.
Мы еще даже не начали бить по ним серьезно. Большой волны еще не было. Она скоро наступит,
– отметил ранее Дональд Трамп.
Также чиновник заявил, что численность ракет уменьшается, особенно "Томагавки" наземного базирования и перехватчики SM-3.
Как заявил Трамп, он планирует, что война с Ираном продлится 4 недели. Но все происходит "быстрее, чем ожидалось".
CNN обратился в Пентагон за комментарием, однако ответа еще не получил.
Что нового известно о конфликте между США и Ираном?
В результате иранского удара по операционному центру США в гражданском порту Кувейта погибли шестеро американских военных, еще 18 получили ранения. По данным CNN, атака произошла без объявления воздушной тревоги и вызвала значительные разрушения и пожар.
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что массированные удары США по иранским объектам будут продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не сможет представить их как политическую победу или заставить Тегеран к уступкам. В то же время наземная операция маловероятна, ведь смену режима могут осуществить только сами иранцы, несмотря на то, что более 70% населения недовольны властью.
По оценке Шарпа, Иран способен еще долго отвечать ракетами и дронами. Перед началом войны он имел не менее 1800 баллистических ракет средней дальности, сотни пусковых установок и тысячи беспилотников, рассредоточенных на подземных базах.