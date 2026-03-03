Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, насколько эффективны системы противовоздушной обороны против таких ракет и чего ожидать от Ирана дальше. По его словам, ответ может быть многоуровневым – от ракетных ударов до диверсионных действий.

Могут ли США сбить ракеты Ирана?

Свитан отметил, что Иран имеет баллистические ракеты дальностью до 2000 километров и активно их модернизирует. Часть из них оснащена раздельными боевыми частями и движется по сложной траектории, что затрудняет работу систем противоракетной обороны. Это уже видно на примере ударов по Израилю.

Часть баллистических ракет в последнее время проходит даже многоуровневую оборону. Речь идет о ракетах с раздельными самонаводящимися боевыми частями, которые идут по квазибаллистической траектории,

– отметил он.

Даже при наличии систем внеатмосферного перехвата не все боевые блоки удается уничтожить. По его словам, во время одного из массированных пусков по Израилю часть ракет достигла целей, несмотря на развернутую систему ПВО.

Около 20% баллистических ракет проходят. Если было выпущено около 200 ракет, то примерно 40 выполнили боевую задачу,

– подчеркнул Свитан.

Это свидетельствует о технологическом уровне иранских ракет и одновременно об ограничении даже современных систем противоракетной обороны.

Вниманию! В ночь на 3 марта иранские дроны атаковали посольство США в Эр-Рияде, вызвав пожар и незначительные повреждения без жертв. Инцидент стал частью обострения между Ираном, США и их союзниками, которое продолжается с конца февраля.

На какие цели Иран будет делать основную ставку?

Свитан объяснил, что главные события будут разворачиваться в пределах радиуса поражения иранских ракет. Речь идет прежде всего о Ближнем Востоке, где Иран может задействовать как регулярные подразделения, так и структуры, связанные с Корпусом стражей Исламской революции. К процессу, по его словам, могут быть привлечены и полуофициальные формирования.

Основные усилия будут наносить именно войска Ирана разного уровня. Это и КСИР, и другие подразделения, которые подключат под определенные задачи,

– отметил он.

Спектр действий не ограничится только ракетными пусками. Иран может комбинировать баллистику, дроны и диверсионные механизмы, в зависимости от целей и региона. При этом эксперт не ожидает, что первый удар будет направлен непосредственно против США.

Если что-то и будет, то скорее по израильскому руководству, а не сразу по Трампу,

– сказал Свитан.

Дальнейшая эскалация будет зависеть от масштаба ответа и политических решений в Вашингтоне и Тель-Авиве. По его словам, Иран демонстрирует готовность действовать долгосрочно, а не одноразовой акцией.

Украине стоит делать ставку на баллистику

Свитан обратил внимание, что опыт Ближнего Востока имеет практическое значение и для Украины. По его словам, эффективность баллистических ракет выше, чем у крылатых ракет или одиночных дронов, особенно когда речь идет о прорыве многоуровневой ПВО. Именно это, по его мнению, должно учитываться при формировании украинской ракетной программы.

Основной ударной мощью должна быть баллистика. Причем стартовать надо не со 100 или 200 километров, а с 500 и дальше – это уже ракеты средней дальности, чтобы можно было доставать до Москвы,

– отметил он.

Дальность в пределах 500 – 2000 километров позволяет поражать стратегические цели в глубине территории противника. Он подчеркнул, что именно такие характеристики должны быть приоритетом для государственных предприятий, а не для частных инициатив.

Ракеты средней дальности должны производиться государственным предприятием под полным контролем производства. Чем быстрее это сделать, тем лучше,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что массовое производство дешевых дронов также остается важным элементом стратегии. Однако именно баллистические ракеты, по его словам, могут стать ключевым фактором сдерживания.

